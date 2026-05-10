Ο Λιονέλ Μέσι όρισε τον Λαμίν Γιαμάλ ως διάδοχο του στην Μπαρτσελόνα – «Μου θυμίζει τον εαυτό μου νέο»

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Αθλητισμός

Λιονέλ Μέσι
Πηγή: Βικιπαίδεια
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο Λιονέλ Μέσι επέλεξε επιτέλους τον παίκτη που πιστεύει ότι θα καθορίσει την επόμενη εποχή του ποδοσφαίρου. Και δεν είναι κάποιος Αργεντινός αστέρας: το είδωλο της Ίντερ Μαϊάμι επεσήμανε τον Λαμίν Γιαμάλ ως το καλύτερο νεαρό ταλέντο στον πλανήτη.

Το εγκώμιο του Λαμίν Γιαμάλ έπλεξε ο Λιονέλ Μέσι σε πρόσφατη διαφημιστική εκδήλωση. Ο Αργεντινός σταρ τόνισε πως ο 18χρονος παίκτης της Μπαρτσελόνα είναι ο καλύτερος στον κόσμο από τη νέα γενιά ποδοσφαιριστών και υπογράμμισε πως του θυμίζει τον εαυτό του όταν ήταν νέος.

Το ρεπορτάζ της Marca αναφέρει πως στην πρόσφατη διαφημιστική εκδήλωση της Adidas ο Μέσι είπε πολλά και ενδιαφέροντα για το άθλημα στο οποίο διαπρέπει εδώ και δεκαετίες, έχοντας χαρίσει ανεπανάληπτες στιγμές στους φίλους της «στρογγυλής θεάς».

Ο Λαμίν Γιαμάλ δεν υπάρχει αμφιβολία πως είναι ένας από τους πιο χαρισματικούς παίκτες του πλανήτη αυτή τη στιγμή και -κατά πάσα πιθανότητα- ο μελλοντικός ηγέτης των Καταλανών.

Τη φετινή σεζόν μετρά 24 γκολ και 18 ασίστ σε 45 συμμετοχές με τη φανέλα των Μπλαουγκράνα σε όλες τις διοργανώσεις.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μέσι:

«Υπάρχει μια νέα γενιά ποδοσφαιριστών που είναι πολύ καλή. Αλλά αν πρέπει να διαλέξω έναν λόγω της ηλικίας και του μέλλοντος που μπορεί να έχει, αυτός είναι ο Λαμίν Γιαμάλ. Δεν υπάρχει αμφιβολία, για μένα είναι ο καλύτερος. Μου θυμίζει τον εαυτό μου όταν ήμουν νέος», είπε χαρακτηριστικά ο σταρ της Ίντερ Μαϊάμι.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καταστρέφουν τα extensions τα μαλλιά; Ειδικοί απαντούν – Πώς να τα διατηρήσετε πλούσια και υγιή

Ποιο είναι το μυστικό για να είστε ακαταμάχητοι – Δουλεύει μέσα σε 7 λεπτά

Πόσο επηρεάζουν οι δασμοί Τραμπ τις ελληνικές εξαγωγές – Οι εκτιμήσεις της ελληνικής Πρεσβείας στην Ουάσιγκτον

Τι αλλάζει στο yachting με το «e-Ναυλοσύμφωνο» – Όσα λένε εκπρόσωποι του κλάδου

Η Apple πλησιάζει στην παραγωγή των AirPods με κάμερες και τεχνητή νοημοσύνη

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
04:05 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Με ασίστ του Τζόλη η Μπριζ νίκησε με 2-0 τη Σεντ Tρούιντεν

Με πρωταγωνιστή για άλλη μια φορά τον Χρήστο Τζόλη η Μπριζ νίκησε με 2-0 στο «Γιαν Μπρέιντελ» ...
01:13 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Serie A: Λέτσε – Γιουβέντους 0-1: Μια ανάσα από την έξοδο στο Champions League η «Μεγάλη Κυρία»

Το γκολ… από τ’ αποδυτήρια του Βλάχοβιτς (1′) αποδείχθηκε αρκετό στη Γιουβέντους ν...
00:55 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Τροχαίο ατύχημα για την Κ19 της ΑΕΛ στο δρόμο για Αθήνα -Το πουλμαν συγκρούστηκε με ΙΧ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (09/05) στη διαδρομή της Κ19 της ΑΕΛ με τε...
00:40 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Ντράγκαν Σάκοτα: «Όταν χάνεις έτσι, δεν μπορείς να είσαι χαρούμενος»

Μετά την «αυτοκτονική» ήττα από την Ρίτας Βίλνιους στον τελικό του Basketball Champions League...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media