Κικίλιας: «Με το νέο νομοσχέδιο, αισιοδοξούμε σε σημαντική αύξηση εισακτέων και κάλυψης των θέσεων στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού»

Ανακοινώθηκαν οι τελικοί πίνακες εισαγωγής σπουδαστών και σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, περιλαμβανομένων και των επιλαχόντων. Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (www.ynanp.gr) και του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr).

Συνολικά, θα φοιτήσουν στις 12 Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού της χώρας 1.523 σπουδαστές, εκ των οποίων οι 1.354 εισήχθησαν μέσω πανελλαδικών εξετάσεων και 169 προέρχονται από τον πίνακα επιλαχόντων.

Το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 υπήρξε αύξηση 1,06% των εισακτέων στις Α.Ε.Ν., σε σύγκριση με το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Tο ποσοστό κάλυψης των συνολικών προκηρυχθεισών θέσεων αυξήθηκε από 82,80% το 2024-2025, σε 84,24% το 2025-2026 (+1,43%).

«Στο επίκεντρο της πολιτικής του υπουργείου βρίσκεται η κατάρτιση ενός νέου νομοθετικού πλαισίου, το οποίο θα δίνει περισσότερα κίνητρα, ώστε να ενισχυθεί η επένδυση στη ναυτική εκπαίδευση, με λιγότερη γραφειοκρατία και πιο ευέλικτες διαδικασίες», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Σύμφωνα με τη ίδια ανακοίνωση: «Η σταθερή προτίμηση των αποφοίτων Λυκείου προς τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού καταδεικνύει την υψηλή ελκυστικότητα του ναυτικού επαγγέλματος, το οποίο προσφέρει σίγουρη απασχόληση, υψηλές αποδοχές και σημαντικές προοπτικές επαγγελματικής ανέλιξης, τόσο στους αξιωματικούς Καταστρώματος όσο και στους αξιωματικούς Μηχανής. Η μακρά ναυτική παράδοση της χώρας, η ισχυροποίηση της ελληνικής ναυτιλίας σε παγκόσμιο επίπεδο και η συνεχώς βελτιούμενη ποιότητα εργασίας στα πλοία, αποτελούν κρίσιμους παράγοντες προσέλκυσης νέων στο επάγγελμα».

Σημειώνεται ότι το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υλοποιεί κάθε χρόνο «Πρόγραμμα προσέλκυσης νέων στο ναυτικό επάγγελμα», απευθυνόμενο σε μαθητές Γ’ Γυμνασίου καθώς και Α’, Β’ και Γ’ τάξης Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.). Στο πλαίσιο αυτό, δεκάδες εκπαιδευμένα στελέχη του Λιμενικού Σώματος και καθηγητές των Α.Ε.Ν. ενημερώνουν τους μαθητές για τις σπουδές, τις επαγγελματικές δυνατότητες και τις συνθήκες ζωής και εργασίας των αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού.

Όπως άλλωστε τονίζεται στην ανακοίνωση: «Η Ναυτική Εκπαίδευση και η προσέλκυση νέων στη θάλασσα συνιστούν, διαχρονικά, βασική προτεραιότητα του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς αποτελούν θεμέλιο για την ενίσχυση της ελληνικής ναυτιλίας και βασικό πυλώνα ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας και της κοινωνίας ευρύτερα».

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας σε σχετική δήλωση αναφέρει:

«Θέλω να συγχαρώ θερμά τα νέα παιδιά που πέτυχαν την εισαγωγή τους στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού και ετοιμάζονται να ξεκινήσουν μια πορεία με προοπτική, κύρος και ισχυρά επαγγελματικά εφόδια. Η επιλογή τους να ακολουθήσουν το ναυτικό επάγγελμα δεν αποτελεί μόνο προσωπική πρόκληση και επένδυση για το μέλλον, αλλά και ουσιαστική συμβολή σε έναν από τους πιο δυναμικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, το φθινόπωρο φέρνουμε προς ψήφιση ένα ολοκληρωμένο νομοσχέδιο για τη ναυτική εκπαίδευση. Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε τις εκπαιδευτικές δομές, να απλουστεύσουμε τις διαδικασίες, να περιορίσουμε τη γραφειοκρατία και να διαμορφώσουμε ένα πιο ευέλικτο και λειτουργικό πλαίσιο ναυτικής εκπαίδευσης. Θέλουμε να στηρίξουμε τη νέα γενιά ναυτικών, από την πρώτη μέρα της φοίτησής τους μέχρι την πρώτη μέρα τους στο πλοίο, με ένα σύστημα που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της ναυτιλίας και της εποχής μας.

Αισιοδοξούμε ότι με αυτό το νομοσχέδιο, του χρόνου θα έχουμε σημαντική αύξηση των εισακτέων και ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης των θέσεων στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού».