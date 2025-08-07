Μητσοτάκης: Το Φθινόπωρο θα παρουσιαστούν τα τοπικά σχέδια ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδας που περιλαμβάνουν 420 παρεμβάσεις

Στόχος μας είναι «μια Ελλάδα που σήμερα προχωρά ενωμένη και χτίζει το αύριο με αυτοπεποίθηση και δικαιοσύνη», επισημαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Πελοπόννησος».

Αναφέρει ότι η ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου Πάτρα-Πύργος αποτελεί την αρχή ενός ευρύτερου αναπτυξιακού σχεδίου για τη Δυτική Ελλάδα, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση στρέφει την προσοχή της στους τρεις νομούς της περιοχής -Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία- με στοχευμένες δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές, τουρισμό, ενέργεια και παραγωγή.

Υπογραμμίζοντας ότι η Δυτική Ελλάδα αλλάζει σελίδα με σχέδιο, επενδύσεις και έργα που ήδη αποδίδουν καρπούς, αναφέρει ότι η ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου στις 30 Νοεμβρίου αποτελεί «τομή» για την περιοχή, με πολλαπλά οφέλη σε τουρισμό, οικονομία και προσβασιμότητα, αλλά και το εφαλτήριο μιας ευρύτερης αναπτυξιακής στρατηγικής.

Ο Πρωθυπουργός προαναγγέλλει εκσυγχρονισμό του αεροδρομίου Αράξου, διαβεβαιώνει ότι θα προχωρήσει η υποπαραχώρηση των λιμανιών Πάτρας και Κατάκολου για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας καθώς και ότι το φθινόπωρο θα εξαγγείλει από την Πάτρα 420 παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στα Τοπικά Σχέδια Ανάπτυξης, με επίκεντρο την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης, της καινοτομίας και της περιφερειακής σύγκλισης. «Δεν υπάρχουν υποδεέστερες περιφέρειες», τονίζει, διαβεβαιώνοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι κάθε πολίτης να έχει τις ίδιες ευκαιρίες στον τόπο του. Όπως επισημαίνει ο πρωθυπουργός, στον τομέα της απασχόλησης ολόκληρη η χώρα έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα αλλά η Δυτική Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει ένα μεγάλο άλμα «Σας θυμίζω ότι η ανεργία από το 26,6% το 2019, κινείται φέτος στο 10%. Έχει, δηλαδή, μειωθεί κατά 15,6%, ποσοστό διπλάσιο από το σύνολο της χώρας».

Αναλυτικά στη συνέντευξή του στην εφημερίδα Πελοπόννησος, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει:

ΕΡ: Η Πατρών – Πύργου στις 30 Νοεμβρίου ολοκληρώνεται και, πράγματι, «μια μεγάλη εκκρεμότητα κλείνει», όπως είπατε. Η Δυτική Ελλάδα, όμως, έχει μείνει πολύ πίσω έχοντας ανάγκη και από άλλες δημόσιες επενδύσεις, αλλά και από ιδιωτικές. Ποιος είναι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης; Τι να περιμένουμε;

ΑΠ: Πράγματι, η αίσθηση ότι η Δυτική Ελλάδα έχει μείνει πίσω, είναι και ο λόγος που αυτή η κυβέρνηση έχει στρέψει την προσοχή της στους τρεις νομούς της. Η Αχαΐα, Ηλεία και η Αιτωλοακαρνανία διαθέτουν φυσική ομορφιά, πλούσια ιστορική και πολιτισμική κληρονομιά και ισχυρή παραγωγική βάση. Με τον σωστό σχεδιασμό που ήδη υλοποιείται, τα πλεονεκτήματα αυτά μπορούν να γίνουν εφαλτήρια ανάπτυξης.

Αιχμή της πορείας αυτής αποτελεί, βεβαίως, η λειτουργία του αυτοκινητόδρομου Πατρών-Πύργου. Ένα έργο που μειώνει τις αποστάσεις, ενισχύει την ασφάλεια και διευκολύνει την προσβασιμότητα. Όπως έγινε, λοιπόν, και με την Ιονία Οδό, το αποτύπωμά του στον τουρισμό και στην οικονομία αναμένεται έντονο. Φέρνοντας τους κατοίκους της περιοχής πιο κοντά στις αγορές και τις υπηρεσίες. Πρωτίστως, όμως, στις ευκαιρίες που αξίζουν. Αυτός είναι και ο στόχος μας: μια Ελλάδα που σήμερα προχωρά ενωμένη και χτίζει το αύριο με αυτοπεποίθηση και δικαιοσύνη.

Η εμβληματική αυτή παρέμβαση, πάντως, είναι μόνο η αρχή. Γιατί σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση, προχωρούν σημαντικές δράσεις με κεντρικό στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής δραστηριότητας. Αναφέρω, για παράδειγμα, την αναβάθμιση των συνδέσεων του αυτοκινητόδρομου με τη βιομηχανική περιοχή των Πατρών και με το αεροδρόμιο του Αράξου, το οποίο, άλλωστε, σύντομα θα εκσυγχρονιστεί και θα αξιοποιηθεί μαζί με τα υπόλοιπα 21 περιφερειακά αεροδρόμια.

Εξελίσσεται, επίσης, ο διαγωνισμός για την υποπαραχώρηση της δραστηριότητας της κρουαζιέρας στα λιμάνια του Κατάκολου και της Πάτρας. Στο δεύτερο, μάλιστα, έχει ήδη ολοκληρωθεί η χωροθέτηση της μαρίνας και «τρέχει» η διαδικασία έκδοσης του masterplan. Ενώ ταυτόχρονα προχωρούν και οι τουριστικοί λιμένες στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας.

Όλα αυτά δεν γίνονται τυχαία. Οι καλύτερες συνδέσεις των λιμανιών με τα κέντρα διανομής ανοίγουν νέες δυνατότητες στη μεταποίηση, τα logistics και τη βιομηχανία, προσελκύοντας επενδύσεις και δημιουργώντας το πλαίσιο για να εγκατασταθούν εδώ ακόμη περισσότερες επιχειρήσεις. Και, παράλληλα, τα μικρά και μεγάλα τοπικά έργα αλλάζουν την εικόνα του τόπου και την καθημερινότητα των κατοίκων του.

Την ίδια στιγμή, βέβαια, η περιφέρεια αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις, με πρώτη την κλιματική αλλαγή. Έτσι, και στους τρεις νομούς προχωρούν παρεμβάσεις για την αντιπλημμυρική προστασία και τη διαχείριση υδάτων, απορριμμάτων και αποβλήτων. Επιταχύνουμε, λοιπόν, την εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής που συνδέονται με τον πρωτογενή τομέα, όσο και των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων που αφορούν την ασφάλεια των συμπολιτών μας και των περιουσιών τους.

ΕΡ: Όλες οι μελέτες (ΙΟΒΕ, ΤτΕ, ΕΛΙΑΜΕΠ, Δείκτης Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας – RCI κλπ) καταδεικνύουν ότι παρά τους θετικούς συνολικούς ρυθμούς ανάπτυξης της χώρας, σε σειρά περιφερειών εξακολουθούν να καταγράφονται σοβαρές αποκλίσεις. Μεταξύ αυτών και στη Δυτική Ελλάδα. Ποια είναι η στρατηγική σας για την ενίσχυση της περιφερειακής σύγκλισης και την κάλυψη των ανισοτήτων; Ως κυβέρνηση ετοιμάζετε το Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης για την Αχαΐα. Πότε σκοπεύετε να έρθετε να το παρουσιάσετε και ποια έργα ή παρεμβάσεις σχεδιάζονται;

ΑΠ: Το φθινόπωρο θα παρουσιαστούν τα Τοπικά Σχέδια Ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδας που περιλαμβάνουν 420 παρεμβάσεις. Ενώ στο τέλος του έτους θα ανακοινώσουμε την πλήρη εθνική μας στρατηγική. Εδώ πρέπει να πω ότι οι τοπικές παρεμβάσεις δεν προτεραιοποιούνται, πλέον, από την κεντρική κυβέρνηση, όπως γινόταν για χρόνια. Αλλά μέσα από διαβούλευση διαρκείας με τη συμμετοχή της αυτοδιοίκησης, των επιμελητηρίων, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών. Αρκετοί φορείς της Δυτικής Ελλάδας, μάλιστα, έχουν ήδη καταθέσει τις θέσεις τους. Και πρέπει να πω ότι ειδικά στην Αχαΐα το Επιμελητήριο μαζί με άλλους φορείς, όπως το Πανεπιστήμιο Πάτρας, έχουν υποβάλει μια συγκροτημένη πρόταση.

Γιατί, πράγματι, οι περιφερειακές ανισότητες μπορεί να αμβλύνθηκαν, όμως κάθε άλλο παρά εξαφανίστηκαν. Και τα εκατοντάδες δισ. που επενδύθηκαν δεν κατάφεραν να θεραπεύσουν το σύνολο των αδυναμιών. Γι’ αυτό και πρέπει να αξιοποιούμε σωστά κάθε διαθέσιμο πόρο που με μεγάλο κόπο εξασφαλίζουμε. Συνεχίζουμε, λοιπόν, με κεντρικό στόχο τη «διπλή σύγκλιση». Να βελτιώσουμε, με λίγα λόγια, τη θέση των περιφερειών της χώρας σε σχέση με εκείνες του πυρήνα των κρατών-μελών της ΕΕ, μειώνοντας, παράλληλα, και τις διαπεριφερειακές ανισότητες μέσα στη χώρα.

Το όραμά μας είναι μια πατρίδα όπου η κάθε περιοχή θα έχει τη δική της ταυτότητα και δυναμική. Με την ανάπτυξη να μη σημαίνει εγκατάλειψη της παραδοσιακής οικονομικής δομής. Αλλά προσαρμογή της στη σύγχρονη εποχή. Διασφαλίζοντας το δικαίωμα κάθε πολίτη να παραμείνει και να ευημερήσει στον τόπο που γεννήθηκε. Η περιφέρεια δεν είναι υποδεέστερη. Είναι διαφορετική. Με δικά της πλεονεκτήματα που πρέπει να αξιοποιήσουμε, και δικές της αδυναμίες που πρέπει να διορθώσουμε. Αυτό κάνουμε με σχέδιο, πόρους και τόλμη που ήδη φέρνουν αποτελέσματα.

ΕΡ: Στην ομιλία σας, στα εγκαίνια της Πατρών – Πύργου αναφερθήκατε στην πολύ μεγάλη αποκλιμάκωση της ανεργίας στην περιοχή από το 25% στο 10%. Ωστόσο παραμένει πάνω από τον Μέσο Όρο της χώρας και ποιοτικοί δείκτες όπως το κατά κεφαλή ΑΕΠ και ο πληθυσμός που απειλείται με φτώχεια κατατάσσουν την ΠΔΕ σε πολύ χαμηλή θέση. Σχεδιάζεται κάποια μέτρα ειδικά για την Δυτική Ελλάδα;

ΑΠ: Στον τομέα της απασχόλησης, ολόκληρη η χώρα έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα. Η Δυτική Ελλάδα, όμως, έχει πραγματοποιήσει ένα μεγάλο άλμα. Σας θυμίζω ότι η ανεργία από το 26,6% το 2019, κινείται φέτος στο 10%. Έχει, δηλαδή, μειωθεί κατά 15,6%, ποσοστό διπλάσιο από το σύνολο της χώρας.

Σημαντική αύξηση, όμως, καταγράφεται και στο κατά κεφαλή εισόδημα. Μεταξύ 2019-2022, που έχουμε στοιχεία, η ενίσχυση στη Δυτική Ελλάδα ξεπερνά το 15%, αισθητά υψηλότερη από τον εθνικό μέσο όρο. Ενώ σημαντικά έχει περιοριστεί και ο κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Δεν εφησυχάζουμε, ωστόσο, καθώς το ποσοστό παραμένει ακόμη υψηλό. Όπως δεν εφησυχάζουμε σε κανένα τομέα, συνεχίζοντας την προσπάθεια να ανεβάσουμε την Ελλάδα ψηλότερα.

ΕΡ: Η ακρίβεια στα βασικά αγαθά, στα ενοίκια και στην ενέργεια συνεχίζει να πιέζει τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Παρά τις παρεμβάσεις που ανακοινώνονται, η καθημερινότητα των πολιτών παραμένει ασφυκτική. Πώς σκοπεύετε να μειώσετε την απόσταση μεταξύ κυβερνητικών προθέσεων και βιωμένης πραγματικότητας;

ΑΠ: Πράγματι, η ακρίβεια παραμένει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γι’ αυτό και η μάχη αυτής της κυβέρνησης με τις ανατιμήσεις, όχι μόνο δεν έληξε, αλλά εντείνεται. Οι παρεμβάσεις μας για τον έλεγχο των τιμών στο super market, για την επιδότηση της ενέργειας και για το στεγαστικό, ανανεώνονται και εμπλουτίζονται διαρκώς.

Βέβαια, το σημαντικότερο όπλο σε αυτήν την αναμέτρηση είναι η μόνιμη αύξηση των εισοδημάτων όλων των πολιτών. Υπενθυμίζω ότι ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε από τα 650 στα 880 ευρώ, σημαντικά πάνω από την άνοδο του πληθωρισμού και μέχρι το 2027 θα φτάσει τα 950 ευρώ. Με τον μέσο μισθό να ξεπερνά, τότε, τα 1.500. Ενώ στο ίδιο διάστημα η ανεργία θα συνεχίζει να πέφτει ιδίως στους νέους και στις γυναίκες.

Παράλληλα, τα τελευταία έξι χρόνια επιστρέφουμε σταθερά μέρισμα της συλλογικής ανάπτυξης στην κοινωνία και ιδιαίτερα στους πλέον ευάλωτους. Όσο, μάλιστα, νοικοκυρεύονται τα δημόσια οικονομικά και η μάχη με τη φοροδιαφυγή αποδίδει, τόσο περισσότερο θα μπορούμε να ανακουφίσουμε τους συμπολίτες μας. Θα χρειαστεί να κάνετε μερικές εβδομάδες υπομονή για να ακούσετε το σύνολο των παρεμβάσεων που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης».