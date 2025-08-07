Φωτιά στον Πρόδρομο Βοιωτίας – Ήχησε το 112

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φωτιά στον Πρόδρομο Βοιωτίας – Ήχησε το 112

Φωτιά εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση στον Πρόδρομο Βοιωτίας, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Για το περιστατικό κινητοποιήθηκαν 43 πυροσβέστες με 15 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Πριν από λίγα λεπτά, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής, στο οποίο μεταξύ άλλων, αναφέρεται «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

