Σεισμός στην Μεσσηνία: «Είχε πολύ μικρές επιταχύνσεις, παρακολουθούμε το φαινόμενο» – Τι λέει στο enikos.gr ο Ευθύμης Λέκκας

«Παρακολουθούμε το φαινόμενο, δεν έχει σχέση με το ρήγμα που έδωσε τον μεγάλο σεισμό στην Καλαμάτα» δήλωσε στο enikos.gr, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας μιλώντας για τα 4,7 Ρίχτερ που «έσεισαν» την Μεσσηνία λίγη ώρα νωρίτερα.

Σύμφωνα με τον ίδιο ναι μεν έγινε αισθητός στην Καλαμάτα και τις γύρω περιοχές, ωστόσο «ο σεισμός σημειώθηκε σε ένα σημαντικό βάθος, 23 χιλιομέτρων και είχε πολύ μικρές επιταχύνσεις που δεν προκαλούν βλάβες και αυτό είναι ενθαρρυντικό».

«Δεν υπάρχει ανησυχία, παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου και περιμένουμε να δούμε εάν ήταν η κύρια δόνηση» υποστήριξε ο κ. Λέκκας.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ αναφέρει ότι ο σεισμός προήλθε από ρήγμα που βρίσκεται στην Άνω Μεσσηνία και δεν έχει σχέση με το επίκεντρο του μεγάλου σεισμού στην Καλαμάτα πριν από μερικά χρόνια.

 

