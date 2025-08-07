Δημήτρης Αλεξάνδρου: Ενθουσιασμένος ο μικρός Πάρης με το φίδι που έχει στο σπίτι του – Βίντεο

Δημήτρης Αλεξάνδρου
Φωτογραφία: Instagram/dimitris_alexandrou

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου το τελευταίο διάστημα έχει δημιουργήσει ένα ενυδρείο ερπετών στο σπίτι του, το οποίο φιλοξενεί ένα φίδι και μία σαύρα. Το μοντέλο και επιχειρηματίας αυτές τις ημέρες έχει εκείνος τον μικρό Πάρη και έπειτα από λίγες ημέρες που πέρασαν στον Όλυμπο επέστρεψαν στην Αθήνα.

Πριν από λίγες ώρες, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανέβασε ένα βίντεο στο προφίλ του στο Instagram, στο οποίο βλέπουμε τον 2 ετών Πάρη, να παρακολουθεί ενθουσιασμένος το φίδι, το οποίο έχουν ονομάσει «Κλέαρχο».

Το μικρό αγοράκι παρακολουθεί με ενδιαφέρον το φίδι να κινείται μέσα στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο που έχει γι’ αυτό ο επιχειρηματίας, ενώ στη συνέχεια στρέφει την προσοχή του στη σαύρα.

Μιλώντας στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είχε πει για το φίδι: «Δεν φοβάμαι τα ζώα, τα αγαπώ και τα σέβομαι. Το συγκεκριμένο, έτυχε να έρθει σε μια συγκυρία. Δεν μπορώ να το πω κατοικίδιο, έχετε απόλυτο δίκιο. Σε μια κατάσταση που το βρήκα εγώ νομίζω ότι ήταν πολύ καλό να έρθει. Μου αρέσει πάρα πολύ, το αγαπώ, το σέβομαι, δεν το φοβάμαι. Προτιμώ αυτό από κάποιους άλλους ανθρώπους!».

