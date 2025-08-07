Σεισμός 4,7 Ρίχτερ στην Μεσσηνία Εύη Κατσώλη 12:55, Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025 κοινωνία Σεισμός έγινε πριν από λίγο στην Μεσσηνία. Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 4,7 Ρίχτερ και είχε εστιακό βάθος στα 23 χιλιόμετρα. Το επίκεντρο είναι 11 χλμ. βορειοδυτικά της Μεσσήνης. 