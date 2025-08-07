Σεισμός 4,7 Ρίχτερ στην Μεσσηνία

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Σεισμός 4,7 Ρίχτερ στην Μεσσηνία

Σεισμός έγινε πριν από λίγο στην Μεσσηνία. Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 4,7 Ρίχτερ και είχε εστιακό βάθος στα 23 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο είναι 11 χλμ. βορειοδυτικά της Μεσσήνης.

 

