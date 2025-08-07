Πάνος Σταθακόπουλος: «Ποτέ δεν πήγα διακοπές ως παιδάκι, μπάνιο έκανα για πρώτη φορά στη θάλασσα στο Γυμνάσιο»

Ο Πάνος Σταθακόπουλος έδωσε συνέντευξη στη Νάντια Ρηγάτου για την εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα». Ο γνωστός ηθοποιός μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στο γεγονός πως χρειάστηκε να δουλέψει από μικρή ηλικία και δήλωσε ότι λόγω αυτού πήγε για πρώτη φορά για μπάνιο στη θάλασσα στο Γυμνάσιο.

Σε ερώτηση για το ποια είναι η πιο δύσκολη δουλειά που έχει κάνει, ο Πάνος Σταθακόπουλος απάντησε: «Η πιο δύσκολη που δουλειά που έχω κάνει ήταν η αγροτική, γιατί έχω δουλέψει πολύ στα χωράφια. Έχω φορτώσει καρπούζια τα καλοκαίρια, έχω δουλέψει στις πιπεριές και έπρεπε να τις μαζεύεις από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Ήσουν συνέχεια σκυμμένος και μες τη ζέστη!».

Συνεχίζοντας, ο ηθοποιός εξήγησε ότι: «Τη θάλασσα δεν την ήξερα, γιατί δούλευα όλα τα καλοκαίρια. Ποτέ δεν πήγα διακοπές ως παιδάκι. Δεν υπήρχε ούτε το μέσον για να πάμε στη Κουρούτα για μπάνιο, αλλά δουλεύαμε. Μπάνιο έκανα για πρώτη φορά στη θάλασσα στο Γυμνάσιο».