Βαλέρια Χοψονίδου: Διπλή γιορτή για την οικογένειά της – Οι αναρτήσεις στο Instagram

Ιδιαίτερη είναι η σημερινή (7/8) ημέρα για την οικογένεια της Βαλέριας Χοψονίδου και του Αντώνη Βλωτιδέλλη. Την αποκάλυψη έκανε η νέα μητέρα, μέσα από δύο αναρτήσεις της στο προφίλ της στο Instagram. Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι απέκτησε πρόσφατα το πρώτο του παιδί, ένα αγοράκι.

Σε Instagram stories της η Βαλέρια Χοψονίδου αποκάλυψε πως σήμερα είναι τα γενέθλια του Αντώνη Βλωτιδέλλη, αλλά και η επέτειος της σχέσης τους, με το ζευγάρι να κλείνει 3 χρόνια μαζί.

Η νέα μητέρα δημοσίευσε δύο φωτογραφίες τους, από τις διακοπές που έκαναν τον Αύγουστο του 2023 στην Κρήτη.

«Χρόνια πολλά στον καλύτερο μπαμπά μας. Και 3 χρόνια μαζί», έχει γράψει στις αναρτήσεις της. Ακόμη έχει προσθέσει δύο καρδιές, μία μπλε και μία κόκκινη, καθώς και την ημερομηνία που ξεκίνησαν να είναι μαζί, «7/08/22».