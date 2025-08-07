Φάμελλος: Δεν θα αφήσουμε τη διαφθορά και το ρουσφέτι να γίνουν κανονικότητα

«Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει εκθέσει τη χώρα και τον κ. Μητσοτάκη σε όλη την Ευρώπη, αλλά η κυβέρνηση διαδίδει ότι έως το τέλος Αυγούστου “θα έχει εικόνα”!», σημειώνει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Φάμελλος: Για ποια μέτρα μείωσης της γραφειοκρατίας μιλάει ο πρωθυπουργός, γι’ αυτά υπέρ των «γαλάζιων ακρίδων»;

«Την στιγμή που οι δύο παραιτημένοι πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν μιλήσει ήδη δημόσια και είχαν ενημερώσει και τον κ. Μητσοτάκη! Και τα στελέχη τους με τις Ferrari -με αντικείμενο μέχρι χθες τους κοινοτικούς πόρους- παραιτούνται από στελέχη, αλλά όχι από μέλη της ΝΔ», προσθέτει ο Σ. Φάμελλος και διερωτάται:

«Περίμεναν την Ευρωπαία Εισαγγελέα και την έφοδο της Αρχής για το Μαύρο Χρήμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να ασχοληθούν με το πλιάτσικο των γαλάζιων ακρίδων;».

«Το Politico ευθέως χρεώνει στον κ. Μητσοτάκη το μπλοκάρισμα της έρευνας για τους υπουργούς του. Κάτι ολοφάνερο, αφού έφτασε μέχρι και στην κοινοβουλευτική εκτροπή για να συγκαλύψει το σκάνδαλο και να κουκουλώσει τη δικογραφία που αναφέρει δεκάδες ονόματα υπουργών και ανώτατων στελεχών της ΝΔ», αναφέρει, ενώ τονίζει ότι «δεν είναι θέμα επιλογής, αλλά υποχρέωσή του η δημοσιοποίηση όλων των καταχραστών και των κλεμμένων στον ΟΠΕΚΕΠΕ», «η επιστροφή των κλεμμένων, με κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων όσων παρανόμησαν», «η απαγγελία ποινικών ευθυνών στους εμπλεκόμενους», «και βέβαια η ολοκλήρωση της συζήτησης της Προκαταρκτικής στη Βουλή για τους κυρίους Αυγενάκη και Βορίδη».

«Ο ελληνικός λαός δεν θα επιτρέψει να κουκουλωθεί ένα σκάνδαλο κατάχρησης εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ των τίμιων Ελλήνων και Ελληνίδων αγροτών. Όσες προσπάθειες αποπροσανατολισμού και να κάνει ο κ. Μητσοτάκης, όσες θεωρίες συνωμοσίας ξεστομίσουν τα στελέχη του για την Ευρωπαία Εισαγγελέα, δεν μπορούν να κρύψουν την αλήθεια», υπογραμμίζει ο Σ. Φάμελλος και προσθέτει:

«Δεν θα αφήσουμε τη διαφθορά και το ρουσφέτι να γίνουν κανονικότητα. Και όσα μέτρα και αν μαγειρέψει ο κ. Μητσοτάκης για τη ΔΕΘ, δεν τον πιστεύει πλέον κανείς. Και τα στοιχεία του α εξαμήνου του 2025, επιβεβαιώνουν ότι συνεχίζεται η κλοπή δισεκατομμυρίων ευρώ μέσω των έμμεσων φόρων και των υπερκερδών σε τράπεζες και ενέργεια».

«Δεν πάει άλλο με τον κ. Μητσοτάκη, τα δεκάδες γαλάζια σκάνδαλα, τη διαπλοκή, την κλοπή δημοσίου χρήματος και τις συνεχείς υποχωρήσεις σε διεθνές επίπεδο. Όσο και να το καθυστερεί, δεν θα το αποφύγει. Να προκηρυχθούν άμεσα εκλογές, ώστε μια προοδευτική κυβέρνηση να βγάλει τη χώρα από το τέλμα», καταλήγει η ανάρτηση του Σ. Φάμελλου.

