Δώρα Παντέλη: Αποκάλυψε πότε θα γίνει η βάπτιση του γιου της – «Στο αγαπημένο μου νησί»

Μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της διανύει η Δώρα Παντέλη, η οποία εδώ και μία εβδομάδα κρατά στην αγκαλιά της τον γιο της, καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της Τζον.

H παρουσιάστρια, δημοσιογράφος και πρώην καλαθοσφαιρίστρια έχει επιστρέψει στο σπίτι της και προσπαθεί να βρει τις ισορροπίες στη νέα της καθημερινότητα ως μαμά. Ξεκλέβοντας χρόνο από τις υποχρεώσεις της, βρήκε την ευκαιρία να κάνει ένα q&a με τους διαδικτυακούς της φίλους, απαντώντας σε ερωτήσεις που της κάνουν σχετικά με το παιδάκι της.

Έτσι, αποκάλυψε το πότε θα γίνει η βάπτιση του μπέμπη αλλά και πότε θα γίνει ο θρησκευτικός γάμος με τον Τζον. Συγκεκριμένα, όταν ακόλουθός της την ρώτησε «πότε σκέφτεστε να βαπτίσετε τον μικρό», η ίδια έγραψε: «Του χρόνου το καλοκαίρι στο αγαπημένο μου νησί, τον Αύγουστο! Ένα μήνα σχεδόν μετά τον θρησκευτικό μας γάμο τον Ιούλιο».