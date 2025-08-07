Αχαΐα: Εφιάλτης για 5 γυναίκες από το Νεπάλ – Έπεσαν θύματα κυκλώματος εμπορίας ανθρώπων

Το «εισιτήριο» για μια καλύτερη ζωή στην Ελλάδα μετατράπηκε σε εφιάλτη για πέντε γυναίκες από το Νεπάλ, οι οποίες έπεσαν θύματα κυκλώματος εμπορίας ανθρώπων στη Δυτική Αχαΐα.

Οι γυναίκες, ηλικίας 20 έως 30 ετών, εργάζονταν σε αγροτικές εργασίες στο νέο Βουπράσιο, όμως οι αμοιβές τους κατέληγαν σε δύο άνδρες έναν Ινδό και έναν Πακιστανό που φέρονται ως «διαχειριστές» τους και έχουν ήδη ταυτοποιηθεί από τις Αρχές. Ο ένας εκ των δύο έχει απασχολήσει στο παρελθόν την Αστυνομία για παρόμοια υπόθεση.

Οι σωματέμποροι παρακρατούσαν τα χρήματα, προκειμένου να εξοφληθεί το ποσό που κόστισε η μεταφορά των γυναικών στη χώρα και χρέωναν από 2.700 έως 3.000 ευρώ. Στην περίπτωση που αντιστέκονταν τότε βρίσκονταν αντιμέτωπες με την άσκηση σωματικής βίας και απειλές.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Πελοπόννησος», χαρακτηριστικές είναι οι δυο περιπτώσεις γυναικών, με την πρώτη που βρίσκεται στην Ελλάδα, το τελευταίο τετράμηνο, να εξαναγκάζεται από τον διακινητή να δουλέψει αφού της αφαίρεσε το διαβατήριο, ενώ η δεύτερη επειδή δεν κατάφερε να εξασφαλίσει αρκετά χρήματα, ξυλοκοπήθηκε.

Προηγήθηκε καταγγελία στην τηλεφωνική γραμμή για την καταπολέμηση εμπορίας ανθρώπων

Σε επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, εντοπίστηκαν σε πρόχειρα καταλύματα όπου διέμεναν, οι πέντε γυναίκες από το Νεπάλ και δύο άνδρες από το Μπαγκλαντές, τα οποία τους τα είχε παραχωρήσει ντόπιος εργοδότης, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία, καθώς διαπιστώθηκε πως τους απασχολούσε παράνομα σε αγροτικές εργασίες. Είχε προηγηθεί καταγγελία στη τηλεφωνική γραμμή «1109» για την καταπολέμηση εμπορίας ανθρώπων για εργασιακή εκμετάλλευση γυναικών.

Δικογραφία σε βάρος των δύο αλλοδαπών διακινητών

Για την υπόθεση σωματεμπορίας, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος των δύο αλλοδαπών διακινητών για αδικήματα της εμπορίας ανθρώπων που αναζητούνται, ενώ κατά πληροφορίες της «Π», οι αστυνομικοί βρίσκονται κοντά στα ίχνη αλλοδαπής που εμπλέκεται στο κύκλωμα.

Οι αστυνομικοί της Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς, εφάρμοσαν τις διαδικασίες για την προστασία αλλοδαπής ως θύμα εμπορίας ανθρώπων.