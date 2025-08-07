Μαρία Παναγοπούλου: Η νέα συγκινητική ανάρτηση για τον Κώστα Χαρδαβέλλα – «Θα μπορούσε να αρκεστεί στο γεγονός ότι ήταν κορυφαίος ρεπόρτερ και παρουσιαστής, αλλά…»

Σε μία νέα συγκινητική ανάρτηση προχώρησε η Μαρία Παναγοπούλου για τον Κώστα Χαρδαβέλλα σχεδόν 7,5 μήνες μετά τον θάνατό του.

Η σύζυγος του Κώστα Χαρδαβέλλα έκανε μία νέα ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instragram όπου δημοσίευσε μία φωτογραφία του Κώστα Χαρδαβέλλα πίσω από τις κάμερες.

«Ο Κώστας ξεκίνησε να κάνει τηλεόραση το 1975, σε ηλικία 30 ετών. Θα μπορούσε να αρκεστεί στο γεγονός ότι (κατά γενική ομολογία) ήταν κορυφαίος ρεπόρτερ και παρουσιαστής, αλλά αν το έκανε δεν θα ήταν ο Χαρδαβέλλας», έγραψε αρχικά η Μαρία Παναγοπούλου και συνέχισε:

«Ήθελε να ξέρει τα πάντα, σκηνοθεσία, παραγωγή, κάμερα, ήχο, φωτογραφία, σκηνογραφία και (το λατρεμένο του) μοντάζ. Όχι για να υποδεικνύει στους ειδικούς τη δουλειά τους, αλλά για να αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες του κάθε πόστου, να ζητάει πράγματα δύσκολα αλλά υλοποιήσιμα και, το κυριότερο, να εμπιστεύεται μόνο τους καλύτερους, να εκτιμάει τους επαγγελματίες και να λέει “ευχαριστώ” για το σωστό τηλεοπτικό αποτέλεσμα, το οποίο θεωρούσε αυστηρά ομαδικό».