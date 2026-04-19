Νικόλ Κίντμαν: Συγκλονίζει μιλώντας για τον θάνατο της μητέρας της – «Το έμαθα λίγο πριν ανέβω στη σκηνή για να παραλάβω ένα βραβείο»

Η Νικόλ Κίντμαν μίλησε ανοιχτά στο Page Six, για τη μέρα που έμαθε ότι η μητέρα της είχε πεθάνει, λίγο πριν ανέβει στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Babygirl» στο Φεστιβάλ Βενετίας το 2024.

Η 58χρονη ηθοποιός, μιλώντας στο πλαίσιο της εκδήλωσης HISTORYTalks 2026, περιέγραψε τη στιγμή ως μία από τις πιο οδυνηρές της ζωής της.

«Είχα κερδίσει το βραβείο καλύτερης ηθοποιού στη Βενετία. Φαίνεται να είναι ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο στη ζωή μου», ανέφερε.

«Ήμουν έτοιμη να βγω στη σκηνή και τότε έμαθα ότι η μητέρα μου είχε πεθάνει. Επέστρεψα αμέσως στο δωμάτιο στη Βενετία, ξάπλωσα στο κρεβάτι και ήμουν συντετριμμένη».

«Δεν ήξερα πώς να συνεχίσω χωρίς εκείνη»

Η Κίντμαν εξήγησε πόσο βαθιά δεμένη ήταν με τη μητέρα της, λέγοντας ότι δεν μπορούσε να φανταστεί τη ζωή χωρίς εκείνη.

«Ήταν τόσο μεγάλο κομμάτι της ύπαρξής μου. Η ιδέα ότι βρισκόμουν σε εκείνη τη στιγμή ήταν τρομακτική», είπε.

Αρχικά προσπάθησε να φύγει από τη Βενετία, αλλά δεν τα κατάφερε.

«Θυμάμαι να μπαίνω σε ένα καράβι στο κανάλι, μέσα στη νύχτα, προσπαθώντας να βρω τον δρόμο για το αεροδρόμιο, και μετά να λέω “δεν μπορώ να το κάνω αυτό”».

Μόνη, χωρίς την οικογένειά της

Η ηθοποιός περιέγραψε ότι εκείνο το βράδυ ήταν εντελώς μόνη.

«Γύρισα πίσω στο κρεβάτι και ήμουν μόνη. Ο σύζυγός μου δεν ήταν εκεί. Τα παιδιά μου δεν ήταν εκεί. Είχα πάει για να κερδίσω ένα βραβείο. Αυτό που θα έπρεπε να είναι κάτι όμορφο κατέληξε έτσι. Αλλά αυτή είναι η αντίθεση της ζωής».

«Τότε κατάλαβα πόσο ανθεκτική είμαι»

Παρά τον πόνο, η Κίντμαν είπε ότι αυτή η εμπειρία την έκανε να συνειδητοποιήσει τη δύναμή της.

«Τότε καταλαβαίνω ότι είμαι ανθεκτική και ότι μπορώ να επιβιώσω σχεδόν από οτιδήποτε», ανέφερε.

Η μητέρα της, Τζανέλ, πέθανε τον Σεπτέμβριο του 2024 σε ηλικία 84 ετών.

Θέλει να γίνει “death doula”

Δύο χρόνια μετά τον θάνατό της μητέρας της, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε ότι σκέφτεται να γίνει «death doula», δηλαδή άτομο που προσφέρει στήριξη σε ανθρώπους στο τέλος της ζωής τους.

Όπως εξήγησε, η εμπειρία της με τη μητέρα της την επηρέασε βαθιά.

«Καθώς η μητέρα μου πέθαινε, ήταν μόνη, και υπήρχαν όρια στο τι μπορούσε να προσφέρει η οικογένεια», είπε.

«Με την αδελφή μου έχουμε τόσα παιδιά, καριέρες, δουλειές, και θέλαμε να τη φροντίσουμε, ειδικά αφού ο πατέρας μου δεν ήταν πια στη ζωή. Τότε σκέφτηκα: μακάρι να υπήρχαν άνθρωποι που να μπορούν να κάθονται δίπλα σου και απλά να προσφέρουν φροντίδα και παρηγοριά».

Στήριξη και στα δικά της παιδιά

Η Κίντμαν έχει μιλήσει πολλές φορές για τον ισχυρό δεσμό με τη μητέρα της, η οποία τη στήριξε από νωρίς να ακολουθήσει τα όνειρά της.

«Η μητέρα μου δεν είχε απαραίτητα την καριέρα που ήθελε, αλλά ήταν αποφασισμένη οι κόρες της να έχουν ίσες ευκαιρίες», πρόσθεσε η Κίντμαν.

«Αυτό μου χάρισε τη ζωή μου. Και μου έδωσε τη ζωή μου, εκείνη και ο πατέρας μου».

Η Κίντμαν ακολουθεί τα βήματα της μητέρας της και ως μητέρα, στηρίζοντας την κόρη της Σάντεϊ Ρόουζ στην ανερχόμενη καριέρα της στο μόντελινγκ.

Η Σάντεϊ Ρόουζ έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού το 2025, περπατώντας για τον οίκο Miu Miu.