Θεσσαλονίκη: Έσπασε τα κοντέρ 39χρονος – Έτρεχε με 192 χιλιόμετρα σε δρόμο με όριο τα 70

Στα χέρια της Τροχαίας Θεσσαλονίκης έπεσε τα ξημερώματα της Κυριακής 19/4 ένας 39χρονος αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών. Ο συλληφθείς εντοπίστηκε να οδηγεί επικίνδυνα, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των υπόλοιπων οδηγών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο οδηγός εντοπίστηκε να κινείται με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με ταχύτητα που έφτανε τα 192 χλμ/ώρα, υπερβαίνοντας κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο των 70 χλμ/ώρα για το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου, ενώ διαπιστώθηκε και ότι δεν προσαρμόζε την ταχύτητά του στις επικρατούσες συνθήκες.

Σε βάρος του 39χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.