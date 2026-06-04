Κίνηση… παντού: «Απέραντο πάρκινγκ» το κέντρο της Αθήνας, μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Κηφισίας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

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Η κίνηση κάνει «πάρτι» σε πολλούς δρόμους της Αττικής για ακόμη μία ημέρα. «Έμφραγμα» έχει προκληθεί στον Κηφισό, στην έξοδο της Αθηνών – Κορίνθου και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών- Λαμίας.

Σημειωτόν κινούνται τα οχήματα σε Μεσογείων, Αλεξάνδρας, Πέτρου Ράλλη και Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη.

Απέραντο «πάρκινγκ» θυμίζει και το κέντρο της Αθήνας. Τα δύο ρεύματα της Βασιλίσσης Σοφίας, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Πανεπιστημίου, η Σταδίου και η Βασιλίσσης Αμαλίας αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα με… το καλημέρα.

Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο και την κάθοδο της Κηφισίας, στην Καλλιρόης και την άνοδο της Συγγρού.

Μετ’ εμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία σε Ποσειδώνος, σε Περιφερειακή Καρέα προς Ηλιούπολη, Λεωφόρο Σχιστού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

25’-30’ από κόμβο Φυλής μέχρι κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περιφ. Υμηττού)

5′-10΄ από κόμβο Πλακεντίας μέχρι κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 5′-10΄ στις εξόδους για Λαμία.