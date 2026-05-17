Σαν σήμερα 17 Μαΐου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Διεθνής Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, Τρανσφοβίας και Διφοβίας

Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης για τη Νευροϊνωμάτωση

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Υπέρτασης

Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας

Γεγονότα

1790: Σε νέα ναυμαχία του Λάμπρου Κατσώνη με τους Οθωμανούς ανοιχτά της Άνδρου, ο στόλος του καταστρέφεται. Η λαϊκή σοφία σκαρώνει το σκωπτικό δίστιχο «Αν σ’ αρέσει μπάρμπα-Λάμπρο, ξαναπέρνα από την Άνδρο».

Σε νέα ναυμαχία του Λάμπρου Κατσώνη με τους Οθωμανούς ανοιχτά της Άνδρου, ο στόλος του καταστρέφεται. Η λαϊκή σοφία σκαρώνει το σκωπτικό δίστιχο «Αν σ’ αρέσει μπάρμπα-Λάμπρο, ξαναπέρνα από την Άνδρο». 1792: Μία ομάδα μεσιτών συγκεντρώνεται σε μια καφετέρια της Νέας Υόρκης και δημιουργεί το Χρηματιστήριο της πόλης. Οι πρώτες συναλλαγές γίνονται κάτω από ένα δέντρο, στη Γουόλ Στριτ.

Μία ομάδα μεσιτών συγκεντρώνεται σε μια καφετέρια της Νέας Υόρκης και δημιουργεί το Χρηματιστήριο της πόλης. Οι πρώτες συναλλαγές γίνονται κάτω από ένα δέντρο, στη Γουόλ Στριτ. 1902: Ο αρχαιολόγος Βαλέριος Στάης ανακαλύπτει τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων, που θεωρείται ως ένα από τα πρώτα υπολογιστικά μηχανήματα.

Ο αρχαιολόγος Βαλέριος Στάης ανακαλύπτει τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων, που θεωρείται ως ένα από τα πρώτα υπολογιστικά μηχανήματα. 1918: Η μάχη του Σκρα-ντι-Λεγκέν λήγει νικηφόρα για τον ελληνικό στρατό, ο οποίος απωθεί τις βουλγαρικές δυνάμεις και ανοίγει το δρόμο στις συμμαχικές δυνάμεις για να καταλάβουν την κοιλάδα του Αξιού.

Η μάχη του Σκρα-ντι-Λεγκέν λήγει νικηφόρα για τον ελληνικό στρατό, ο οποίος απωθεί τις βουλγαρικές δυνάμεις και ανοίγει το δρόμο στις συμμαχικές δυνάμεις για να καταλάβουν την κοιλάδα του Αξιού. 1931: Ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος δηλώνει από το Βόλο ότι δεν πρόκειται να καταργήσει τις «ελευθερίες του Τύπου, αλλά την ασυδοσία», με αφορμή την ψήφιση από τη Βουλή του νόμου 5060 «Περί Τύπου». Προηγήθηκε οξεία επίθεση αντιπολιτευόμενων εφημερίδων κατά του Βενιζέλου, με χαρακτηρισμούς όπως «Κυβέρνησις Κλεπτών».

Ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος δηλώνει από το Βόλο ότι δεν πρόκειται να καταργήσει τις «ελευθερίες του Τύπου, αλλά την ασυδοσία», με αφορμή την ψήφιση από τη Βουλή του νόμου 5060 «Περί Τύπου». Προηγήθηκε οξεία επίθεση αντιπολιτευόμενων εφημερίδων κατά του Βενιζέλου, με χαρακτηρισμούς όπως «Κυβέρνησις Κλεπτών». 1931: Εκτελείται από το αεροσκάφος «Αθήναι» τύπου Junkers G 24 της Ελληνικής Εταιρείας Εναερίων Συγκοινωνιών, το πρώτο εμπορικό δρομολόγιο ανάμεσα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη

Γεννήσεις

1746: Έντουαρντ Τζένερ, Άγγλος γιατρός, που ανακάλυψε το πρώτο εμβόλιο για την ευλογιά και άνοιξε το δρόμο για την επιστήμη της ανοσολογίας. (Θαν. 26/1/1823)

Έντουαρντ Τζένερ, Άγγλος γιατρός, που ανακάλυψε το πρώτο εμβόλιο για την ευλογιά και άνοιξε το δρόμο για την επιστήμη της ανοσολογίας. (Θαν. 26/1/1823) 1936: Ντένις Χόπερ, Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης. («Ξένοιαστος Καβαλάρης») (Θαν. 29/5/2010)

Ντένις Χόπερ, Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης. («Ξένοιαστος Καβαλάρης») (Θαν. 29/5/2010) 1943: Βίκυ Μοσχολιού, Ελληνίδα λαϊκή τραγουδίστρια. (Θαν. 16/8/2005)

Βίκυ Μοσχολιού, Ελληνίδα λαϊκή τραγουδίστρια. (Θαν. 16/8/2005) 1957: Έλλη Πασπαλά, Ελληνίδα τραγουδίστρια

Έλλη Πασπαλά, Ελληνίδα τραγουδίστρια 1964: Στράτος Αποστολάκης, Έλληνας ποδοσφαιριστής

Στράτος Αποστολάκης, Έλληνας ποδοσφαιριστής 1965: Κάτια Νικολαΐδου, Ελληνίδα ηθοποιός (Θαν. 8/11/2023)

Κάτια Νικολαΐδου, Ελληνίδα ηθοποιός (Θαν. 8/11/2023) 1982: Τόνι Πάρκερ, Γάλλος καλαθοσφαιριστής

Θάνατοι