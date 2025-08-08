Νίκος Ανδρουλάκης: Συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά για τον ξαφνικό θάνατο της κόρης του, Λένας

Με ανάρτησή του στα social media, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς την οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά για την ξαφνική απώλεια της κόρης του Λένας, το βράδυ της Πέμπτης (7/8) σε ηλικία 34 ετών.

«Η ξαφνική απώλεια της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά μάς συγκλόνισε. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Κουράγιο και δύναμη. Η σκέψη μου είναι μαζί τους».

