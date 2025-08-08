Εύβοια: Συνεχόμενες σεισμικές δονήσεις «ταρακούνησαν» Ερέτρια κι Αλιβέρι

Enikos Newsroom

κοινωνία

Σεισμός σεισμογράφος

Τέσσερις συνεχόμενες σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (7/8) στην Εύβοια και συγκεκριμένα στην Ερέτρια και το Αλιβέρι.

Σεισμός στην Μεσσηνία: «Είχε πολύ μικρές επιταχύνσεις, παρακολουθούμε το φαινόμενο» – Τι λέει στο enikos.gr ο Ευθύμης Λέκκας

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, δύο σεισμοί μεγέθους 3,4 και 3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκαν 11 χλμ Δυτικά Βορειοδυτικά του Αλιβερίου και σε εστιακό βάθος 18 και 16 χλμ αντίστοιχα.

ΣΕΙΣΜΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙ

ΣΕΙΣΜΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙ

Λίγο μετά, άλλες δύο σεισμικές δονήσεις μεγέθους 2 και 2,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ αντίστοιχα «ταρακούνησαν» την περιοχή της Ερέτριας.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, οι σεισμοί καταγράφηκαν σε εστιακό βάθος 21,3 και 14,1 χλμ. αντίστοιχα και σε απόσταση 6 και 11 χλμ. Ανατολικά Βορειοανατολικά της Ερέτριας.

ΣΕΙΣΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑ

ΣΕΙΣΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑ

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
00:35 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας με ισχυρούς ανέμους την Παρασκευή – Πρόβλεψη για «τοπικές θύελλες» σε 5 περιοχές

Η ενίσχυση των ανέμων και η διατήρηση της θερμοκρασίας σε υψηλά επίπεδα θα είναι τα κύρια χαρα...
23:52 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

«Κόκκινος» συναγερμός την Παρασκευή για κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς, σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός – «Θα είναι ημέρα με τους πιο δυνατούς ανέμους»

Ισχυροί βοριάδες που θα φτάσουν ακόμη και τα 9 μποφόρ, υψηλές θερμοκρασίες και παρατεταμένη ξη...
23:45 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Έβρος: Φωτιά στην Πυλαία Φερών – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής – ΒΙΝΤΕΟ

Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε αργά το βράδυ της Πέμπτης (...
23:41 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Εύβοια: Ολοκληρώθηκε η ρυμούλκηση του φέρι μποτ, αγανακτισμένοι επιβάτες προχωρούν σε αγωγές – «Δεν θέλω να ταξιδέψω ξανά, φοβάμαι»

Αναστάτωση επικρατεί μετά το ναυτικό ατύχημα με το φέρι μποτ, το οποίο ρυμουλκήθηκε στο λιμάνι...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια