Εύβοια: Συνεχόμενες σεισμικές δονήσεις «ταρακούνησαν» Ερέτρια κι Αλιβέρι

Τέσσερις συνεχόμενες σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (7/8) στην Εύβοια και συγκεκριμένα στην Ερέτρια και το Αλιβέρι.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, δύο σεισμοί μεγέθους 3,4 και 3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκαν 11 χλμ Δυτικά Βορειοδυτικά του Αλιβερίου και σε εστιακό βάθος 18 και 16 χλμ αντίστοιχα.

Λίγο μετά, άλλες δύο σεισμικές δονήσεις μεγέθους 2 και 2,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ αντίστοιχα «ταρακούνησαν» την περιοχή της Ερέτριας.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, οι σεισμοί καταγράφηκαν σε εστιακό βάθος 21,3 και 14,1 χλμ. αντίστοιχα και σε απόσταση 6 και 11 χλμ. Ανατολικά Βορειοανατολικά της Ερέτριας.