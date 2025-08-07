Εύβοια: Ολοκληρώθηκε η ρυμούλκηση του φέρι μποτ, αγανακτισμένοι επιβάτες προχωρούν σε αγωγές – «Δεν θέλω να ταξιδέψω ξανά, φοβάμαι»

Αναστάτωση επικρατεί μετά το ναυτικό ατύχημα με το φέρι μποτ, το οποίο ρυμουλκήθηκε στο λιμάνι τον Νέων Στύρων το βράδυ της Πέμπτης, καθώς οι επιβάτες του παρέμειναν χωρίς πρόσβαση στα οχήματα και τα προσωπικά τους αντικείμενα επί τρεις ημέρες. Οι αγανακτισμένοι ταξιδιώτες καταγγέλλουν έλλειψη ενημέρωσης από την πλοιοκτήτρια εταιρεία και δηλώνουν αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε μαζικές νομικές ενέργειες. Οι οικονομικές και ψυχολογικές επιπτώσεις είναι ήδη αισθητές, ενώ αναμένεται να προβούν σε αγωγές, ζητώντας αποζημιώσεις για υλικές ζημιές και ηθική βλάβη.

Στο μεταξύ, την Παρασκευή 8 Αυγούστου αναμένεται να απολογηθεί ο πλοίαρχος του φέρι μποτ, ο οποίος, στους αρχικούς του ισχυρισμούς στους λιμενικούς υποστήριξε ότι δεν είδε την ξέρα και πως όταν τελικώς την αντιλήφθηκε προσπάθησε να αντιδράσει αλλά κόλλησαν τα πηδάλια. Του ασκήθηκε δίωξη για πρόκληση ναυαγίου και παρέμεινε υπό κράτηση.

Σημειώνεται, ωστόσο, πως νηογνώμονας που έλεγξε τα πηδάλια, δεν διαπίστωσε κάποιο πρόβλημα.

«Κλείνω τα μάτια μου και ακούω τον ήχο της πρόσκρουσης»

Όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1, οι επιβάτες είναι αποφασισμένοι, όπως λένε, να προβούν σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες, προκειμένου να δουν και τι αποζημιώσεις θα λάβουν, καθώς για 3 ημέρες δεν είχαν παραλάβει τα πράγματά τους.

Τρία 24ωρα μετά το ναυτικό ατύχημα, καταγγέλλουν στον ΑΝΤ1, ότι δεν είχαν καμία ενημέρωση από την πλοιοκτήτρια εταιρεία και ότι προχωρούν σε μαζική αγωγή.

Επιβάτης που διαμένει στο εξωτερικό, ανέφερε χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, ότι «το κόστος αλλαγής των εισιτηρίων ήταν 300 ευρώ έκαστος, 960 ευρώ στο σύνολο. Επιπλέον, έχουμε την διατροφή και τα σχετικά, με το κόστος συνεχώς να αυξάνεται».

Μια επιβάτιδα από την πλευρά της, τόνισε ότι είχε όλα της τα χαρτιά της, μεταξύ αυτών την ταυτότητα, το δίπλωμα, τις πιστωτικές κάρτες, μέσα στο εγκλωβισμένο αυτοκίνητο. Όπως είπε, αυτό είναι το λιγότερο, καθώς εξήγησε ότι: «Εκείνη τη στιγμή διατήρησα την ψυχραιμία μου, όμως, την επόμενη ημέρα με έπιασε πανικός. Κλείνω τα μάτια μου και ακούω τον ήχο της πρόσκρουσης. Με έχει πιάσει μια φοβία, δεν θέλω να ταξιδέψω ξανά, φοβάμαι».

Πώς μπορούν να αποζημιωθούν οι επιβάτες

Ο αντιπρόεδρος της ελληνικής Ένωσης Ναυτικού Δικαίου, εξηγεί στον ΑΝΤ1 πώς οι επιβάτες μπορούν να αποζημιωθούν, σύμφωνα με τα ναυτιλιακά νομικά. Οι αξιώσεις, όπως τονίζει, αφορούν τις πραγματικές ζημιές, όπως εισιτήρια, κόστος διακοπών, διαφυγόντα κέρδη, αλλά και την ηθική βλάβη που προκάλεσε η καθυστέρηση, η έκπληξη και ο φόβος.

«Στα ναυτικά ατυχήματα έχουμε και την ηθική βλάβη ή ζημιά. Έχει σχέση με την ταλαιπωρία, τον ψυχικό φόρτο και το ηθικό σκέλος της ζημιάς που έχουν πάθει», επεσήμανε.

Πλέον, συλλέγονται υπογραφές για την μαζική αγωγή και μετά τον σχηματισμό της δικογραφίας, θα κατατεθούν οι αγωγές, τόσο για το ποινικό όσο και για το αστικό μέρος της υπόθεσης.

Η δικηγόρος ορισμένων εκ των επιβατών, επιβάτιδα και η ίδια κατά το δρομολόγιο του συμβάντος, Αθηνά Αποστολοπούλου, μιλώντας στην ΕΡΤ ανέφερε: «Κατ’ αρχήν θα λάβουμε γνώση των ανακριτικών πράξεων και από εκεί και πέρα θα δηλώσουμε παράσταση πολιτικής αγωγής και θα ασκήσουμε και τις αγωγές για την αποζημίωση των επιβατών.

Στο αστικό σκέλος, θα ζητείται η αποζημίωση των επιβατών για τις υλικές ζημιές που μπορεί να έχουν υποστεί, για τα διαφυγόντα κέρδη και επίσης φυσικά για την ηθική βλάβη. Το ποινικό σκέλος θα είναι προς υποστήριξη της κατηγορίας προκειμένου να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες».

Ρυμουλκήθηκε στα Νέα Στύρα το φέρι μποτ που προσάραξε σε ξέρα – ΒΙΝΤΕΟ

Μετά την κατάθεση, από την πλοιοκτήτρια εταιρεία, του σχεδίου αποκόλλησης του φέρι μπόουτ και τις σχετικές άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ολοκληρώθηκε το βράδυ της Πέμπτης η διαδικασία της αποκόλλησης και το πλοίο ρυμουλκήθηκε στο αλιευτικό καταφύγιο των Νέων Στύρων.

Η διαδικασία αποκόλλησης και μεταφοράς του πλοίου διήρκησε μόλις λίγες ώρες και μεταφέρθηκε με ασφάλεια σε ειδικό σημείο στο νέο λιμάνι της περιοχής όπου θα παραμείνει φυλασσόμενο, καθώς τις επόμενες ημέρες θα εξεταστεί από ειδικούς πραγματογνώμονες προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στην προσάραξη του στην ξέρα “Γλάρος”.

Δείτε βίντεο:

Οι ρηγματώσεις που φέρει το πλοίο

Φωτογραφίες ντοκουμέντα βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τις ρηγματώσεις που υπέστη το φέρι μποτ «Παναγία Παραβουνιώτισσα».

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού από ειδικό δύτη, κατεγράφησαν διάσπαρτα «σκισίματα» στο κύτος του πλοίου, τα οποία στο σύνολό τους, είναι μεταξύ 10 και 15 μέτρων.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο ΑΝΤ1, η φόρα με την οποία έπεσε το φέρι επάνω στην ξέρα και το γεγονός ότι «κάθισε» επάνω στον βράχο, αποτέλεσε μέσα στην γενικότερη ατυχία, τύχη, καθώς έτσι, δεν προχώρησε η εισροή υδάτων και το πλοίο παρέμεινε σταθερό επί τόσα 24ωρα, παρά το γεγονός ότι φέρει αρκετές ρηγματώσεις στα μονά διαμερίσματα του κύτους.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η εταιρεία που έχει ανέλαβε την αποκόλληση και την ρυμούλκηση, είναι από τις πιο εξειδικευμένες και το σχέδιο που εφάρμοσε, βασίζεται στο «πρεσάρισμα», με ένα μεγάλο κομπρεσέρ αέρα στα διαμερίσματα του πλοίου, ώστε αυτό να έχει πλευστότητα, χωρίς να έχει εισροή υδάτων.

Δείτε τις φωτογραφίες ντοκουμέντα από τις ρηγματώσεις στο φέρι μποτ που εξασφάλισε ο ΑΝΤ1:

Η ανακοίνωση της εταιρείας για το φέρι μποτ

«Αναφορικά με το συμβάν προσάραξης του ΦΕΡΥ ΜΠΩΤ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΑΒΟΥΝΙΟΤΙΣΣΑ που έλαβε χώρα στις 5 Αυγούστου 2025 σας ενημερώνουμε περαιτέρω σήμερα 7-8-2025 και ώρα 17:50 ως ακολούθως:

Η πλοιοκτήτρια εταιρεία και η εταιρεία που έχει αναλάβει την αποκόλληση του πλοίου έχει καταθέσει σχετικό σχέδιο ενεργειών και αναμένεται η έγκρισή του από τις λιμενικές αρχές. Το σχέδιο αυτό προκρίνει τη στεγανοποίηση του πλοίου, την αποκόλληση και τη μεταφορά του, ρυμουλκούμενο στα Νέα Στύρα προκειμένου να εκφορτωθούν τα οχήματα των επιβαινόντων. Κατόπιν το πλοίο θα ρυμουλκηθεί σε ναυπηγείο προκειμένου να ολοκληρωθεί η επισκευή του.

Οι επιβαίνοντες μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο «Χιωτέλης και Συνεργάτες», Σαχτούρη 5, Πειραιάς Αττικής, στο τηλέφωνο 2104294928 και στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 1) [email protected] 2)[email protected], 3)[email protected], 4) [email protected], προκειμένου να καταχωρήσουν τις νόμιμες καταγγελίες και απαιτήσεις τους.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται και από τις δικαστικές αρχές καθώς και από τους επιθεωρητές της πλοιοκτήτριας, του νοηγνώμονα και των ασφαλιστών του πλοίου. Περαιτέρω ενημερώσεις θα ακολουθήσουν όταν υπάρχουν σαφή και ασφαλή πορίσματα.

Τέλος η πλοιοκτήτρια εταιρεία επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της αναφορικά με όποια δυσμενή/δυσφημιστικά σχόλια, αβάσιμες καταγγελίες και άλλες ενέργειες που έλαβαν χώρα τις τελευταίες ημέρες. Όλα θα απαντηθούν εν ευθέτω χρόνω και αφού η ταλαιπωρία των επιβατών λάβει τέλος».

Δείτε φωτογραφίες: