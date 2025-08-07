Ζελένσκι: Συζήτησε με την επικεφαλής του ΔΝΤ για νέο πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας

Enikos Newsroom

διεθνή

Ζελένσκι: Συζήτησε με την επικεφαλής του ΔΝΤ για νέο πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι συζήτησε με την επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα για νέο πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας προς το Κίεβο.

«Συζητήσαμε για ένα νέο πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας το οποίο θα ενισχύσει την Ουκρανία άμεσα αλλά και στη μεταπολεμική εποχή», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram σχετικά με την τηλεφωνική επικοινωνία του με την Γκεοργκίεβα. «Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε γρήγορα τα απαραίτητα βήματα. Η κυβέρνηση εργάζεται ήδη επ’ αυτού», συμπλήρωσε ο ουκρανός πρόεδρος.

Το υφιστάμενο πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας του ΔΝΤ προς την Ουκρανία, ύψους 15,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ολοκληρώνεται το 2027. Ουκρανοί αξιωματούχοι επισημαίνουν πως το πρόγραμμα αφορά κυρίως την ανοικοδόμηση της χώρας, όμως οι ανάγκες έχουν αυξηθεί καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος που ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022 με την εισβολή ρωσικών στρατευμάτων.

Οικονομικοί αναλυτές εκτιμούν ότι το χρηματοδοτικό κενό της Ουκρανίας θα διευρυνθεί σημαντικά τον επόμενο χρόνο εάν οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίσουν να εξαπολύουν κύματα επιθέσεων σε όλη τη χώρα και το Κίεβο δεν καταφέρει να εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούν οι δανειστές.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
20:59 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Ιράν: «Έστειλα πληροφορίες για τις πυρηνικές εγκαταστάσεις Φορντό και Νατάνζ», λέει ο πυρηνικός επιστήμονας που εκτελέστηκε

Ο Ρουζμπέχ Βαντί, για τον οποίο κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν γνωστοποίησαν πως εκτελέσθηκε...
20:44 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

ΗΠΑ: Ελικόπτερο συνετρίβη σε φορτηγίδα σε ποταμό – 2 νεκροί

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν τη ζωή τους όταν ελικόπτερο συνετρίβη σε φορτηγίδα στον ποταμό Μισισιπ...
20:31 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Κυπριακή Δημοκρατία: Καμιά καταγγελία για παρεμπόδιση ερευνών σκάφους στην ΑΟΖ – Σε ισχύ μέχρι τις 16 Αυγούστου η ΝAVTEX

Το ερευνητικό σκάφος Fugro Gauss διενεργεί το διάστημα αυτό έρευνες στην κυπριακή ΑΟΖ για πόντ...
20:23 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Παπούα Νέα Γουινέα: Σεισμός 6 Ρίχτερ στα ανοικτά της Νέας Βρετανίας

Σεισμός μεγέθους 6 βαθμών Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα ανοικτά των βορειοανατολικών ακτών της ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια