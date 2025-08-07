Αρτέμιδα: Εντοπίστηκε σορός άνδρα με ρούχα και παπούτσια στη θάλασσα

Θρίλερ στην Αρτέμιδα, όπου το πρωί της Πέμπτης (7/8) εντοπίστηκε στη θάλασσα η σορός ενός άνδρα που φορούσε ρούχα και παπούτσια.

Σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου Ναυτιλίας, η Λιμενική Αρχή της Ραφήνας ενημερώθηκε σήμερα το πρωί για την ύπαρξη μιας σορού άνδρα, στη θαλάσσια περιοχή της Αρτέμιδας.

Ο άνδρας, αγνώστων λοιπών στοιχείων, ηλικίας περίπου 45-50 ετών, έφερε ρουχισμό και υποδήματα.

Η σορός παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο «Σισμανόγλειο», ενώ πρόκειται να μεταφερθεί στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας.