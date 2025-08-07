Αρτέμιδα: Εντοπίστηκε σορός άνδρα με ρούχα και παπούτσια στη θάλασσα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Λιμενικό

Θρίλερ στην Αρτέμιδα, όπου το πρωί της Πέμπτης (7/8) εντοπίστηκε στη θάλασσα η σορός ενός άνδρα που φορούσε ρούχα και παπούτσια.

Σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου Ναυτιλίας, η Λιμενική Αρχή της Ραφήνας ενημερώθηκε σήμερα το πρωί για την ύπαρξη μιας σορού άνδρα, στη θαλάσσια περιοχή της Αρτέμιδας.

Ο άνδρας, αγνώστων λοιπών στοιχείων, ηλικίας περίπου 45-50 ετών, έφερε ρουχισμό και υποδήματα.

Η σορός παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο «Σισμανόγλειο», ενώ πρόκειται να μεταφερθεί στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
20:55 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Εύβοια: «Όλα θα απαντηθούν αφού η ταλαιπωρία των επιβατών λάβει τέλος» – Η ανακοίνωση της εταιρείας για το φέρι μποτ

Ανακοίνωση εξέδωσε η εταιρεία για το φέρι μποτ «Παναγία Παραβουνιώτισσα», που προσάραξε κοντά ...
20:49 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Υπόθεση revenge porn στη Λαμία: Φάκελος με «ακατάλληλες» φωτογραφίες 51χρονου άναψε «φωτιές» – Συνελήφθησαν η εν διαστάσει σύζυγος και η πεθερά του

Μια σοβαρή υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας απασχολεί τις τελευταίες ημέρες την Υποδιεύθυνση Δ...
20:16 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Χανιά: Δύο τραυματίες σε καραμπόλα τριών οχημάτων στον ΒΟΑΚ – ΦΩΤΟ

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 7/8 στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) στ...
20:13 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Εύβοια: Φωτογραφίες ντοκουμέντα από τις ρηγματώσεις στο φέρι μποτ που προσάραξε σε ξέρα – Σε ομαδικές αγωγές και μηνύσεις προχωρούν οι επιβάτες 

Φωτογραφίες ντοκουμέντα βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τις ρηγματώσεις που υπέστη το φέρι...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια