Αντηλιακό: Το Νο1 λάθος που μπορεί να θέσει το δέρμα σας σε κίνδυνο, σύμφωνα με δερματολόγο

Το καλοκαίρι η χρήση του αντηλιακού είναι πιο σημαντική από ποτέ. Ενώ οι περισσότεροι γνωρίζουμε ότι πρέπει να εφαρμόζουμε αντηλιακό κάθε δύο ώρες σε πρόσωπο, λαιμό και χέρια, ένας δερματολόγος προειδοποιεί για ένα κοινό λάθος που αυξάνει τον κίνδυνο για καρκίνο του δέρματος.

Το σημείο του σώματος που οι περισσότεροι ξεχνούν να βάλουν αντηλιακό

Ο Dr. Michael Park τονίζει ότι υπάρχει μια βασική περιοχή του σώματος που οι περισσότεροι από εμάς παραβλέπουμε κατά την εφαρμογή του αντηλιακού, εκθέτοντας το δέρμα μας σε κίνδυνο.

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο δερματολόγος επισημαίνει τη σοβαρότητα του καρκίνου του δέρματος, τονίζοντας ότι το μελάνωμα, αν δεν διαγνωστεί εγκαίρως, μπορεί να αποβεί μοιραίο. Επίσης, το επιθετικό πλακώδες καρκίνωμα στο κεφάλι και το λαιμό αποτελεί σοβαρή απειλή. Ακόμη και ο πιο κοινός τύπος, το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα, απαιτεί χειρουργική αφαίρεση του όγκου και του περιβάλλοντος δέρματος για την αποφυγή υποτροπών.

Ο γιατρός υπογραμμίζει ότι υπάρχουν περιοχές του σώματος, στις οποίες η αφαίρεση ενός καρκίνου είναι «πολύ πιο δύσκολη» από άλλες και μία από αυτές είναι εκείνη που συχνά ξεχνάμε να βάλουμε αντηλιακό: τα αυτιά.

Γιατί πρέπει να βάζετε αντηλιακό στα αυτιά

Ο δερματολόγος εξηγεί ότι στην κλινική που εργαζόταν και ειδικευόταν στο μελάνωμα, έβλεπε συχνά ασθενείς με καρκίνο στις άκρες των αυτιών τους. Αυτό απαιτούσε την αφαίρεση “μεγάλων κομματιών” από τα αυτιά για την εξάλειψη του καρκίνου και του περιβάλλοντος ιστού.

Αυτό το καλοκαίρι, θυμηθείτε οπωσδήποτε να εφαρμόζετε αντηλιακό στα αυτιά σας, συμβουλεύει ο ειδικός. Η προστασία αυτής της περιοχής είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη του καρκίνου του δέρματος. Μην αφήνετε ένα απλό λάθος να θέσει την υγεία του δέρματός σας σε κίνδυνο.