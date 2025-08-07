Κένυα: Τουλάχιστον έξι νεκροί εξαιτίας συντριβής ιδιωτικού αεροσκάφους

Ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη σήμερα σε προάστιο του Ναϊρόμπι στην Κένυα. Οι τέσσερις επιβαίνοντες του αεροσκάφους είναι νεκροί, ενώ σκοτώθηκαν και δύο άνθρωποι στο έδαφος, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Το αεροσκάφος τύπου Cessna Citation 560 της μη κυβερνητικής οργάνωσης AMREF (African Medical and Research Foundation) συνετρίβη πάνω σε κτίρια σε πυκνοκατοικημένη συνοικία του Μουιχόκο. Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Κένυας (KCAA) ανακοίνωσε πως το Cessna είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Wilson του Ναιρόμπι στις 14:14 με προορισμό τη Χαργκέισα, και χάθηκε από τα ραντάρ τρία λεπτά αργότερα. Σε ανακοίνωσή της, η KCAA εκφράζει βαθύτατη θλίψη για το «τραγικό περιστατικό, που αφορούσε αποστολή αεροδιακομιδής» ασθενή.

Στις εικόνες που μεταδίδουν κενυατικά μέσα ενημέρωσης, η περιοχή όπου συνετρίβη το αεροσκάφος θυμίζει βομβαρδισμένη ζώνη, με ερείπια κτιρίων να έχουν διασκορπιστεί σε μεγάλη ακτίνα. Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι άκουσε μια ισχυρή έκρηξη και στη συνέχεια είδε μια πύρινη σφαίρα να υψώνεται στον ουρανό και συντρίμμια να εκτοξεύονται σε απόσταση.

Δυστυχήματα με μικρά αεροσκάφη είναι αρκετά συχνά σε χώρες της ανατολικής Αφρικής. Τον Απρίλιο του 2024, στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη στο δυτικό τμήμα της Κένυας, παρασύροντας στον θάνατο δέκα επιβαίνοντες, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων της χώρας.