Έκρηξη φιάλης υγραερίου στην Ασπροβάλτα: «Είχε εγκαύματα σχεδόν σε όλο του το σώμα» λέει διασώστρια στο enikos.gr για τον 41χρονο που τραυματίστηκε σοβαρά 

Σε ελάχιστα λεπτά κατάφεραν εθελοντές διασώστες να φτάσουν στα ενοικιαζόμενα δωμάτια, όπου νωρίτερα το μεσημέρι της Πέμπτης 7 Αυγούστου, σημειώθηκε η έκρηξη φιάλης υγραερίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άτομα, δύο εκ των οποίων είναι σοβαρά. Διασώστρια που ανταποκρίθηκε στο περιστατικό, μίλησε στο enikos.gr και εξήγησε όσα συνέβησαν.

Ρεπορτάζ: Μαρία Πασαλίδου

Η κ. Στέλλα Σαλέπη, εθελόντρια διασώστρια Βόλβης, τόνισε αρχικά μιλώντας στο enikos.gr, ότι: «Ακούστηκε η έκρηξη γύρω στις 3 το μεσημέρι. Το σημείο όπου έγινε το συμβάν είναι μια γειτονιά, όλοι οι άνθρωποι βγήκαν έξω».

Η ίδια εξήγησε στην συνέχεια, ότι ένας εκ των συναδέλφων της διέμενε κοντά στο σημείο όπου σημειώθηκε το περιστατικό, με αποτέλεσμα να ειδοποιήσει άμεσα την ίδια, καθώς και τους υπόλοιπους διασώστες που ανταποκρίθηκαν. Έτσι, σε ελάχιστα λεπτά κατάφεραν να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

«Είχε εγκαύματα σχεδόν σε όλο του το σώμα»

Όπως έγινε γνωστό, από την έκρηξη τραυματίστηκαν συνολικά 5 άτομα, όλοι τους υπήκοοι Σερβίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 2 από αυτούς, ένας 41χρονος άνδρας και μια γυναίκα έφεραν εγκαύματα και διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έφτασε μέσα σε λίγα λεπτά.

Άλλοι 3 τραυματίστηκαν ελαφρά από θραύσματα τζαμιών από το παράθυρο και έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο Κέντρο Υγείας Μαδύτου.

«Τραυματίστηκαν άτομα από τα θραύσματα, ενώ ένας άνδρας είχε τα περισσότερα εκτεταμένα εγκαύματα. Είχε εγκαύματα σχεδόν σε όλο του το σώμα» επεσήμανε η κ. Σαλέπη, σχετικά με τον 41χρονο, συμπληρώνοντας ότι «και η μια κοπέλα είχε αρκετά εγκαύματα στα πόδια της».

Εγκαύματα 1ου και 2ου βαθμού σε ποσοστό 40% φέρει ο 41χρονος

Αναφορικά με το περιστατικό, το ΕΚΑΒ αναφέρει σε ανακοίνωσή του, πως οι δυνάμεις του ανταποκρίθηκαν άμεσα, με τα πρώτα ασθενοφόρα να φθάνουν στο σημείο εντός τριών λεπτών από τη λήψη της κλήσης.

«Δύο τραυματίες -ένας άνδρας με εγκαύματα 1ου και 2ου βαθμού σε ποσοστό 40% και μία γυναίκα με εγκαύματα 1ου βαθμού σε ποσοστό 20%- διακομίστηκαν από τους διασώστες του ΕΚΑΒ σε ελεγχόμενη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου».

Η επιχειρησιακή ανταπόκριση υπήρξε άμεση και πλήρως συντονισμένη, διασφαλίζοντας τη σταθεροποίηση της κατάστασης των τραυματιών, αλλά και την ταχεία και ασφαλή διακομιδή τους».

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, για το συμβάν κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, ενώ οι Αρχές συνέλαβαν την ιδιοκτήτρια των ενοικιαζόμενων δωματίων, ηλικίας 86 ετών.

Διασώστες έφτασαν στο σημείο σε 3 λεπτά

Σε ανακοίνωση στον λογαριασμό τους στα κοινωνικά δίκτυα προχώρησαν οι εθελοντές διασώστες Βόλβης, σχετικά με το συμβάν. Όπως αναφέρουν σε αυτή:

«Σήμερα, στις τρεις το μεσημέρι (15:00), σημειώθηκε έκρηξη σε οικία όπου διέμεναν τουρίστες από τη Σερβία στην Ασπροβάλτα.

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα από θραύσματα γυαλιών, ενώ ένας νεαρός άνδρας υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Η ομάδα μας έφτασε στο σημείο μέσα σε μόλις τρία λεπτά, προσφέροντας άμεσα τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες, καθώς και στον εγκαυματία.

Λίγο αργότερα, στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ , το οποίο παρέλαβε τον εγκαυματία για διακομιδή στο νοσοκομείο. Η ανταπόκριση του ΕΚΑΒ ήταν ταχύτατη και αποτελεσματική .

Ευχόμαστε ολόψυχα ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες και γρήγορη επιστροφή στην καθημερινότητά τους.

Ανταποκρίθηκαν οι εθελοντές διασώστες: Χρήστος Τιαλιάκας, Στέλλα Σαλέπη, Νικόλας Μητάκος και Χριστίνα Τραικου».