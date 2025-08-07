ΗΠΑ: Ελικόπτερο συνετρίβη πάνω σε πλοιάρια σε ποταμό – 2 νεκροί

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την συντριβή ελικοπτέρου σε φορτηγίδες στον ποταμό Μισισίπι στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, που επικαλείται η εφημερίδα Daily Mirror.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, το ελικόπτερο συνετρίβη πάνω σε φορτηγίδες που μετέφεραν χημικά και εύφλεκτα αντικείμενα.

20:31 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

