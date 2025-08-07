Ύπνος: Η απλή ρουτίνα κατά το πρωινό ξύπνημα που μπορεί να αλλάξει την διάθεσή σας, σύμφωνα με ειδικό

Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Ύπνος: Η απλή ρουτίνα κατά το πρωινό ξύπνημα που μπορεί να αλλάξει την διάθεσή σας, σύμφωνα με ειδικό
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Αναρωτιέστε πώς να ξεκινήσετε τη μέρα σας με περισσότερη ενέργεια και θετική διάθεση; Μια ψυχολόγος αποκαλύπτει μια απλή μέθοδο που περιλαμβάνει πέντε μικρές συνήθειες, τις οποίες μπορείτε να υιοθετήσετε το πρωί προκειμένου να εξασφαλίσετε μια πιο παραγωγική μέρα με θετική ενέργεια.

Ύπνος: H καλύτερη ώρα για να ρυθμίσετε το ξυπνητήρι σας και να αποφύγετε την αναβολή στο πρωινό ξύπνημα, σύμφωνα με ειδικό

Γιατί η πρωινή ρουτίνα είναι σημαντική

Σύμφωνα με τη Silvia Severino, ψυχολόγο και εκπαιδεύτρια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (γνωστή ως @silviaseverinopsico στο TikTok), ο τρόπος που ξυπνάμε καθορίζει την πορεία της ημέρας μας.

Ακόμα και λίγα λεπτά νωρίτερα μπορούν να μετατρέψουν μια χαοτική ημέρα σε μια άλλη γεμάτη θετική διάθεση και σκοπό. Αυτή η μικρή αλλαγή στην πρωινή ρουτίνα μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Ύπνος: Το πρωινό ξύπνημα σε μία συγκεκριμένη ώρα μπορεί να είναι επιβλαβές για την υγεία σας, προειδοποιεί νευροεπιστήμονας

5 πρωινές συνήθειες για θετική διάθεση

Σύμφωνα με την ειδικό, για να βελτιώσετε την διάθεση σας πρέπει να υιοθετήσετε τις ακόλουθες πέντε συνήθειες πριν από τις 7 το πρωί:

  • Ξυπνήστε με σκοπό
  • Κινηθείτε, έστω και για 5 λεπτά
  • Ενυδατωθείτε
  • Αποφύγετε το κινητό σας το πρωί
  • Αφιερώστε 5 λεπτά στον εαυτό σας

Ξυπνήστε με σκοπό

Μην ξεκινάτε τη μέρα σας χωρίς κανένα σκοπό ή πρωτοβουλία. Πριν σηκωθείτε από το κρεβάτι, αφιερώστε λίγο χρόνο να σκεφτείτε τους στόχους σας και τι θέλετε να πετύχετε εκείνη την ημέρα. Πάνω απ’ όλα, να είστε ευγνώμονες για τη νέα μέρα.

Κινηθείτε, έστω και για 5 λεπτά

Το σώμα σας έχει παραμείνει σε ανάπαυση για πολλές ώρες, οπότε δώστε του ένα σήμα ενεργοποίησης.

Ενυδατωθείτε

Μετά τον ύπνο, το σώμα σας χρειάζεται νερό για να ενεργοποιηθεί. Μερικοί άνθρωποι πίνουν ένα ποτήρι νερό με λεμόνι, ενώ άλλοι απλώς ένα ποτήρι νερό για να ξεκινήσει ο μεταβολισμός τους και να ξυπνήσουν από μέσα τους.

Αποφύγετε το κινητό σας το πρωί

Αν το πρώτο πράγμα που κάνετε όταν ξυπνάτε είναι να ελέγξετε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κόσμος ελέγχει το μυαλό σας. Ξεκινήστε τη μέρα με τον εαυτό σας πριν συνδεθείτε με τον έξω κόσμο.

Αφιερώστε 5 λεπτά στον εαυτό σας

Αφιερώστε λίγο χρόνο να οραματιστείτε τι πρέπει να κάνετε, να κάνετε μερικές μικρές θετικές δηλώσεις ή να ασχοληθείτε με έναν σύντομο διαλογισμό.

Αυτές οι συνήθειες θα σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε τη μέρα καθαρά και με σκοπό, αντί να αντιδράτε απλώς στις απαιτήσεις της. Όχι μόνο θα αισθανθείτε καλύτερα, αλλά θα δείτε πώς ο πρωινός προγραμματισμός μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής σας.

@silviaseverinopsico 5 Cosas que debes Hacer antes de las 7 a.m. 👉🏻 Guarda esto para no olvidarte – – – – #hábitos #saludable #salud #bienestar ♬ sonido original – Silvia Severino – Psicóloga

