Έβρος: Φωτιά στην Πυλαία Φερών – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής – ΒΙΝΤΕΟ

Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε αργά το βράδυ της Πέμπτης (7/8) στην Πυλαία Έβρου. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής οι δυνάμεις στο σημείο έχουν ενισχυθεί.

Έβρος: Συναγερμός για φωτιά στην Πυλαία – Πνέουν ισχυροί άνεμοι – ΒΙΝΤΕΟ

Συγκεκριμένα, επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων και 14 οχήματα, ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Σημειώνεται ότι η φωτιά που ξέσπασε από άγνωστη προς το παρόν αιτία, καίει σε χαμηλή βλάστηση ενώ το έργο των δυνάμεων της Πυροσβεστικής δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

