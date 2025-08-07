Έβρος: Φωτιά στην Πυλαία Φερών – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής – ΒΙΝΤΕΟ

Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε αργά το βράδυ της Πέμπτης (7/8) στην Πυλαία Έβρου. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής οι δυνάμεις στο σημείο έχουν ενισχυθεί.

Συγκεκριμένα, επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων και 14 οχήματα, ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Πυλαία του δήμου Αλεξανδρούπολης. Επιχειρούν 42 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 7, 2025

Σημειώνεται ότι η φωτιά που ξέσπασε από άγνωστη προς το παρόν αιτία, καίει σε χαμηλή βλάστηση ενώ το έργο των δυνάμεων της Πυροσβεστικής δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.