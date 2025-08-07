Λίβανος: Σχέδιο των ΗΠΑ για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ μέχρι το τέλος του έτους – Εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο

Λίβανος: Σχέδιο των ΗΠΑ για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ μέχρι το τέλος του έτους – Εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο
Φωτογραφία αρχείου: Aziz Taher / Reuters

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρουσίασαν στον Λίβανο μια πρόταση για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ μέχρι το τέλος του έτους, μαζί με τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στη χώρα και την απόσυρση των στρατευμάτων του από πέντε θέσεις στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης του λιβανέζικου υπουργικού συμβουλίου που αποκάλυψε το Reuters.

O υπουργός Πληροφοριών του Λιβάνου δήλωσε ότι το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε σήμερα μόνο τους στόχους της αμερικανικής πρότασης για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ μέχρι το τέλος του έτους και τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ χωρίς να συζητηθούν όλες οι λεπτομέρειες και τα στοιχεία της πρότασης.

Νωρίτερα, οι υπουργοί της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ και σιίτες σύμμαχοί της στην κυβέρνηση αποχώρησαν από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις συζητήσεις που αφορούν την πρόταση αφοπλισμού της Χεζμπολάχ.

Το υπουργικό συμβούλιο ανέθεσε την Τρίτη στον στρατό να καταρτίσει ένα σχέδιο για να εξασφαλίσει το κρατικό μονοπώλιο των όπλων, μια πρόκληση για τη Χεζμπολάχ, η οποία απορρίπτει τις εκκλήσεις για τον αφοπλισμό της, δήλωσαν τρεις πολιτικές πηγές του Λιβάνου.

Λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ισραηλινές επιδρομές πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή σήμερα.

Την ώρα που η κυβέρνηση συζητούσε τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν σε ισραηλινό πλήγμα στον ανατολικό Λίβανο, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

«Το ισραηλινό πλήγμα πάνω στον αυτοκινητόδρομο της Μάσναα προκάλεσε τον θάνατο πέντε ανθρώπων και τον τραυματισμό δέκα, σύμφωνα με αρχικό απολογισμό», ανακοίνωσε το υπουργείο, ενώ το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε ότι σημειώθηκε πλήγμα κατά οχήματος σε αυτή την περιοχή, που βρίσκεται κοντά στα σύνορα του Λιβάνου.

Οι αεροπορικές επιδρομές λαμβάνουν χώρα παρά την εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της ένοπλης οργάνωσης Χεζμπολάχ που παραμένει επίσημα σε ισχύ από τα τέλη Νοεμβρίου.

Το Ισραήλ συνεχίζει σχεδόν καθημερινά τις επιδρομές κατά θέσεων της Χεζμπολάχ ζητώντας τον πλήρη αφοπλισμό της οργάνωσης.

Η Χεζμπολάχ έχει απορρίψει ένα τέτοιο χρονοδιάγραμμα και επιμένει ότι το Ισραήλ πρέπει πρώτα να σταματήσει τις αεροπορικές επιδρομές του και να αποσύρει τα στρατεύματά του από πέντε θέσεις στις οποίες παραμένει στον νότιο Λίβανο. Παρατηρητές λένε ότι η Χεζμπολάχ είναι απίθανο να αφοπλιστεί σύντομα.

Η σιιιτκή οργάνωση, αν και αποδυναμωμένη από τη συνεχιζόμενη σύγκρουσή της με το Ισραήλ, παραμένει κυρίαρχη πολιτική δύναμη στον Λίβανο.

Η κυβέρνηση αναμένεται να διεξάγει και άλλη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου για να συζητήσει περαιτέρω μέτρα. Παράλληλα, δυνάμεις κυανοκράνων του ΟΗΕ βρήκαν ένα δίκτυο σηράγγων και όπλα στον νότιο Λίβανο.

Η προσωρινή δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL) δήλωσε ότι βρέθηκαν αρκετά καταφύγια με πυρομαχικά, εκτοξευτήρες ρουκετών, εκατοντάδες χειροβομβίδες και πυραύλους, αντιαρματικές νάρκες και άλλα εκρηκτικά, κατά τη διάρκεια επιχείρησης που διήρκεσε αρκετές ημέρες και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον στρατό του Λιβάνου.

Διασυνοριακές μάχες ξέσπασαν μεταξύ του Ισραήλ και των δυνάμεων της Χεζμπολάχ μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, με την Χεζμπολάχ να εξαπολύει επιθέσεις κατά του Ισραήλ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται συχνά για την παραβίαση της εκεχειρίας.

Η συμφωνία εκεχειρίας ορίζει επίσης ότι η Χεζμπολάχ πρέπει να αποσυρθεί πίσω από τον ποταμό Λιτάνι, περίπου 30 χιλιόμετρα βορείως των συνόρων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

