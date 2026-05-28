Το ουγγρικό κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της παραμονής στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο που διώκει τον Νετανιάχου

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

mayar
Ο Πέτερ Μαγιάρ δήλωσε ότι η Ουγγαρία δεν θα ακολουθήσει την Κίνα, το Ισραήλ, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ στην άρνησή τους να αναγνωρίσουν το ΔΠΔ. Φωτογραφία: Bernadett Szabó/Reuters
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Το ουγγρικό κοινοβούλιο ενέκρινε νομοθεσία για τη συνέχιση της συμμετοχής της χώρας στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ), που έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για φερόμενα εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ανατρέποντας μια απόφαση που είχε λάβει το 2025 η κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν.

Ο τότε πρωθυπουργός Όρμπαν ανακοίνωσε την αποχώρηση τον Απρίλιο του 2025, λίγο μετά την άφιξη του Μπενιαμίν Νετανιάχου του Ισραήλ στην Ουγγαρία για κρατική επίσκεψη σε ένα σπάνιο ταξίδι στο εξωτερικό, αψηφώντας το ένταλμα σύλληψης του ΔΠΔ. Η κυβέρνηση Όρμπαν είχε χαρακτηρίσει το ένταλμα ως «θρασύ».

Ο νέος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μαγιάρ, είχε δεσμευτεί να κρατήσει την Ουγγαρία στο ΔΠΔ στην επιτυχημένη προεκλογική του εκστρατεία εναντίον του Όρμπαν.

Η νομοθεσία που ψηφίστηκε την Τετάρτη ανέφερε ότι «προς το συμφέρον της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι… απαραίτητο να λογοδοτήσουν όσοι διέπραξαν τα χειρότερα διεθνή εγκλήματα σε ένα διεθνές δικαστήριο».

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, με έδρα τη Χάγη, δημιουργήθηκε το 2002 για να διώξει άτομα που κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Όσο περισσότερο σκέφτεστε, τόσο χειρότερες αποφάσεις μπορεί να παίρνετε – Ανατρεπτική έρευνα

ΕΟΦ: Τρίμηνη απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών για 82 φάρμακα

ΕΛΓΑ: Πληρωμή αποζημιώσεων 24 εκατ. ευρώ σε δικαιούχους παραγωγούς

ΑΑΔΕ: Ταχύτερες τελωνειακές διατυπώσεις με τα ψηφιακά Δελτία ATA – Τι αλλάζει

Η κρυφή επίδραση των χαρακτηριστικών ΔΕΠΥ της παιδικής ηλικίας στη σωματική υγεία – Τι έδειξε νέα μελέτη

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
02:49 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Νέα χτυπήματα των ΗΠΑ στο Ιράν: Τρεις εκρήξεις ανατολικά του λιμανιού Μπαντάρ Αμπάς κοντά στο Στενό του Ορμούζ

Εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης κοντά σε ιρανικό λιμάνι κοντά στο Στενό του Ορμο...
23:08 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Λίβανος: Ένας ατέρμονος πόλεμος στον ορίζοντα ενώ οι πολίτες ζουν στα συντρίμμια – «Το έδαφος τρέμει καθημερινά»

Ενώ η διεθνής διπλωματία στρέφει το βλέμμα της στις διαβουλεύσεις της Ουάσινγκτον με την Τεχερ...
22:30 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Ισραήλ: Κήρυξε «εμπόλεμη ζώνη» ολόκληρο τον νότιο Λίβανο – Βομβαρδισμοί στην Τύρο και δραματική έκκληση του Ερυθρού Σταυρού

Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) κήρυξαν την Τετάρτη ολόκληρο τον νότιο Λίβανο ως «εμπόλεμ...
22:28 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Βίντεο: Οργισμένος αγρότης «έλουσε» με κοπριά δεκάδες αυτοκίνητα που πάρκαραν στο χωράφι του – «Καλά τους έκανε»

Ένας εξοργισμένος αγρότης πήρε την κατάσταση στα χέρια του κατά τη διάρκεια του πρόσφατου κύμα...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν