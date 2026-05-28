Το ουγγρικό κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της παραμονής στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο που διώκει τον Νετανιάχου

Το ουγγρικό κοινοβούλιο ενέκρινε νομοθεσία για τη συνέχιση της συμμετοχής της χώρας στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ), που έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για φερόμενα εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ανατρέποντας μια απόφαση που είχε λάβει το 2025 η κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν.

Ο τότε πρωθυπουργός Όρμπαν ανακοίνωσε την αποχώρηση τον Απρίλιο του 2025, λίγο μετά την άφιξη του Μπενιαμίν Νετανιάχου του Ισραήλ στην Ουγγαρία για κρατική επίσκεψη σε ένα σπάνιο ταξίδι στο εξωτερικό, αψηφώντας το ένταλμα σύλληψης του ΔΠΔ. Η κυβέρνηση Όρμπαν είχε χαρακτηρίσει το ένταλμα ως «θρασύ».

Ο νέος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μαγιάρ, είχε δεσμευτεί να κρατήσει την Ουγγαρία στο ΔΠΔ στην επιτυχημένη προεκλογική του εκστρατεία εναντίον του Όρμπαν.

Η νομοθεσία που ψηφίστηκε την Τετάρτη ανέφερε ότι «προς το συμφέρον της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι… απαραίτητο να λογοδοτήσουν όσοι διέπραξαν τα χειρότερα διεθνή εγκλήματα σε ένα διεθνές δικαστήριο».

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, με έδρα τη Χάγη, δημιουργήθηκε το 2002 για να διώξει άτομα που κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία.