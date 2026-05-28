Η Χεζμπολάχ αναφέρει ότι πραγματοποίησε 37 επιθέσεις εναντίον ισραηλινών δυνάμεων στον νότιο Λίβανο

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

ΧΕΖΜΠΟΛΑΧ ΛΙΒΑΝΟΣ
Φωτογραφία Αρχείου
Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε 37 στρατιωτικές επιχειρήσεις την Τετάρτη εναντίον ισραηλινών δυνάμεων στο Λίβανο, ενώ κλιμακώνονται οι μάχες στα σύνορα των δύο χωρών μετά την κήρυξη από τον IDF την Τετάρτη ολόκληρου του νότιου τμήματος ως «εμπόλεμης ζώνης».

Η σιίτικη οργάνωση του Λιβάνου δήλωσε ότι οι μαχητές της στόχευσαν ισραηλινά στρατεύματα, οχήματα και μηχανικό εξοπλισμό σε πολλαπλές τοποθεσίες, με επίκεντρο τις πόλεις Ζαουτάρ αλ-Σαρκιγιά και Ονταΐσεχ, καθώς και θέσεις κοντά στη Νακούρα, το Ντέμπελ και το Ραμπ ελ-Θαλαθίνε.

Οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με την ανακοίνωση, περιλαμβάνουν μάχες σε κοντινή απόσταση στη Ζαουτάρ αλ-Σαρκιγιά, τη στόχευση πολλαπλών αρμάτων μάχης Merkava και μιας μονάδας του συστήματος αεράμυνας Iron Dome, και επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε ισραηλινές θέσεις στη Γαλιλαία.

02:49 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

23:08 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

22:30 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

22:28 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

