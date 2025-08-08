ΗΠΑ: Ειρηνευτική συμφωνία Αζερμπαϊτζάν – Αρμενίας με πρωτοβουλία Τραμπ – «Έκαναν το σωστό»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη (7/8) μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social ότι θα φιλοξενήσει τους ηγέτες του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας για μια «επίσημη τελετή υπογραφής ειρήνης», σηματοδοτώντας μια σημαντική εξέλιξη στις σχέσεις των δύο εθνών, μετά από δεκαετίες έντασης και συγκρούσεων για το Ναγκόρνο-Καραμπάχ..

Σκοτ Μπέσεντ: Ο Τραμπ χρησιμοποιεί τους δασμούς ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής

Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να υπογράψουν και διμερείς οικονομικές συμφωνίες με τις δύο χώρες, ενισχύοντας τη στρατηγική τους συνεργασία με την Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με ανάρτησή του ο Τραμπ δήλωσε: «Ο Πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν και ο Πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ θα συμμετάσχουν μαζί μου στον Λευκό Οίκο για μια επίσημη τελετή υπογραφής ειρήνης».

«Πολλοί ηγέτες προσπάθησαν να βάλουν τέλος στον πόλεμο χωρίς επιτυχία, μέχρι τώρα, χάρη στον ‘TRUMP’», συμπλήρωσε με το γνώριμο ύφος του, προσθέτοντας ότι η κυβέρνησή του εργάζεται καιρό για να φέρει τις δύο πλευρές στο τραπέζι.

«Είμαι πολύ περήφανος για αυτούς τους θαρραλέους ηγέτες που έκαναν το σωστό για τους υπέροχους λαούς της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν. Θα είναι μια ιστορική μέρα για την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τις Ηνωμένες Πολιτείες και όλο τον κόσμο», ανέφερε στην ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ.

