Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Η απάντηση στα σχόλια για το σώμα της – «Κάποιες ημέρες είμαι με κοιλιακούς και άλλες είμαι άνετα 5 μηνών έγκυος»

Άκομψα σχόλια για το σώμα της, δέχτηκε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη στην πιο πρόσφατη ανάρτησή της στο TikTok. Η επιχειρηματίας και influencer είδε τα όσα έγραψαν χρήστες της πλατφόρμας και θέλησε να απαντήσει.

Αξίζει να σημειωθεί πως στη συνέχεια έκανε δύο Instagram stories, στα οποία σχολίασε αυτά που της έγραψαν και τόνισε πως στο σώμα που έχει τώρα, νιώθει πιο καλά από ποτέ.

Στο πρώτο story η Γαρυφαλλιά Καληφώνη ανέβασε μία φωτογραφία από τα μηνύματα που πήρε κάτω από το βίντεό της στο TikTok. Όπως μπορεί να δει κανείς, χρήστης της πλατφόρμας έγραψε αρχικά: «Μήπως είναι έγκυος».

«Λόγω της κίνησης που κάνει και εγώ το σκέφτηκα», σχολίασε ένα άλλο άτομo, ενώ ένα τρίτο ανέφερε: «Όχι απλά έχει κοιλιά».

Η influencer βλέποντας τα μηνύματα αυτά, απάντησε χιουμοριστικά: «Όχι απλά έβαλα κατά λάθος το βίντεο που δεν ρουφάω την κοιλιά μου».

Στο επόμενο Instagram story της, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη έγραψε: «Προφανώς και η απάντηση μου στο προηγούμενο story είναι χιουμοριστική… Δεν θα απολογηθώ γιατί έφαγα παραπάνω ή γιατί έκανα “κοιλιά” αν είναι δυνατόν κάποιες μέρες είμαι με κοιλιακούς, άλλες είμαι χωρίς υπερβολή άνετα 5 μηνών έγκυος. Εγώ σε αυτό το σώμα, σε αυτά τα κιλά νιώθω πιο καλά από ποτέ και αυτό έχει σημασία. Είτε αυτό είναι πρήξιμο γιατί έχω τα γυναικολογικά μου εκείνες τις ημέρες, είτε είναι παραπάνω φαγητό».