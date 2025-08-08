Κλέλια Ρένεση για Καίτη Γκρέυ: «Ήταν μια γυναίκα ατσαλένια, μαγκιόρα, που ήξερε να δίνει την καρδιά της»

Η Κλέλια Ρένεση παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν» και στον δημοσιογράφο Αντρέα Θεοδώρου.

Η βραβευμένη ηθοποιός από την Ελληνική Ακαδημία ως «Καίτη Γκρέυ» στην ταινία «Υπάρχω» μίλησε για τη συμμετοχή της, τονίζοντας πως η θρυλική τραγουδίστρια πέρασε «δια πυρός και σιδήρου και βγήκε όρθια».

-Με ποιον τρόπο προσεγγίσατε στην ταινία τον χαρακτήρα της Καίτης Γκρέυ;

Τη μελετήσαμε μόνο όσον αφορά το πώς λειτούργησε σε σχέση με τον Στέλιο Καζαντζίδη σε μια πολύ συγκεκριμένη περίοδο της ζωής του. Απομονώνοντας αυτό το στοιχείο, είχα μία πολύ συγκεκριμένη δουλειά, να ακολουθήσω τα χνάρια μιας συγκεκριμένης συνθήκης. Παρακολουθώντας τις συνεντεύξεις της, κράτησα πέντε πολύ δυνατά κομμάτια της. Πρόκειται για μία γυναίκα πάρα πολύ σκληραγωγημένη, μια γυναίκα που έχει επιβιώσει από θάλασσες, φουρτούνες, εγκληματικά στοιχεία. Έχει περάσει δια πυρός και σιδήρου και βγήκε όρθια. Ο Στέλιος Καζαντζίδης ήταν για εκείνη ένας έρωτας μεγάλος, μια τεράστια αγάπη. Ήταν μια γυναίκα ατσαλένια, μαγκιόρα, που ήξερε να δίνει την καρδιά της.

-Θεωρείτε ότι έχετε κοινά στοιχεία με εκείνη;

Αισθάνομαι μεγάλη συγγένεια με το θάρρος, το θράσος και την τόλμη με την οποία άνοιγε την καρδιά της και έμπαινε στις καταστάσεις. Το συναισθάνομαι αυτό και μπορώ να πω ότι είναι κάτι με το οποίο ταυτίζομαι.

-Αισθανθήκατε ποτέ το βάρος μιας τέτοιας παραγωγής;

Η αλήθεια είναι πως ο σκηνοθέτης της ταινίας Γιώργος Τσεμπερόπουλος πίσω σήκωσε όλο το βάρος στις πλάτες του. Το βάρος της επιλογής «Θα κάνω μία ταινία για τον Καζαντζίδη». Όλο το βάρος και ο χρυσός είναι στον Γιώργο. Σχετικά με την επιτυχία… Πετυχαίνει κάτι όταν γίνεται με αγάπη. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι που δεν το πιστεύω, ποτέ.

