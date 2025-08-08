Σωκράτης Φάμελλος: Η ανάρτησή του για την απώλεια της Λένας Σαμαρά – «Με ειλικρινή θλίψη εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια»

Τα συλλυπητήριά του προς τον Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του για την ξαφνική απώλεια της κόρης του, Λένας, σε ηλικία 34 ετών εξέφρασε με ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Με ειλικρινή θλίψη εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας.

Μπροστά σε αυτή την τραγική απώλεια και το ανείπωτο βάρος για τους γονείς, εύχομαι δύναμη και κουράγιο στον ίδιο και στην οικογένεια του», έγραψε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

