Γαλλία: Υπό έλεγχο η χειρότερη πυρκαγιά των τελευταίων 80 ετών στο νότιο τμήμα της χώρας

Η χειρότερη πυρκαγιά των τελευταίων 80 ετών κατά μήκος των γαλλικών ακτών στη Μεσόγειο τέθηκε υπό έλεγχο απόψε, αφού σάρωσε 170.000 στρέμματα δασικής έκτασης το προηγούμενο 48ωρο. Η πυρκαγιά έχει τεθεί «υπό έλεγχο», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) η Λουσί Ρος, γενική γραμματέας της νομαρχίας Οντ.

Η φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης στο χωριό Ριμπότ, ανάμεσα στη Ναρμπόν και την Καρκασόν. Έκτοτε σάρωσε 170.000 στρέμματα πευκοδάσους και θαμνώδους έκτασης, εκ των οποίων 130.000 έγιναν στάχτη, σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής προστασίας.

Terrifying footage, reminiscent of the LA wildfires, shows a massive blaze raging out of control in southern France’s Aude region. This is France’s largest wildfire since 1949, scorching an area larger than Paris, and destroying dozens of homes. pic.twitter.com/iHS39lq3Yl — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) August 6, 2025

Στη διάρκεια της ημέρας οι πυροσβέστες εστίασαν τις προσπάθειές τους σε εστίες που χαρακτηρίζονταν «ενεργές». Απώτερος σκοπός, σύμφωνα με τον πύραρχο Κριστόφ Μανί, ήταν να περιοριστεί το πύρινο μέτωπο μέχρι το τέλος της ημέρας.

Από την πλευρά του, ο νομάρχης Κριστιάν Πουζέ εξήγησε πως θα χρειαστούν αρκετές ημέρες για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς. «Υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει», είπε.

Το πρωί της Πέμπτης (8/8) 2.000 νοικοκυριά παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και ειδικά συνεργεία εργάζονταν πυρετωδώς για να αποκαταστήσουν τις βλάβες.

This is the largest wildfire France has ever seen — an area larger than Paris burned overnight. 16,000 hectares and still growing. Wildfires across Europe are up a staggering 40% this year. The fingerprints of climate change are undeniable. A Towering Pyrocumulus pictured. pic.twitter.com/r67AJAQSiR — Peter Dynes (@PGDynes) August 6, 2025

Κατά την τρίτη ημέρα καταπολέμησης της πυρκαγιάς, περισσότεροι από 2.000 πυροσβέστες με 500 οχήματα επιχειρούσαν στη νότια Γαλλία, με τη συνδρομή εναέριων μέσων.

Στο χωριό Σεν-Λοράν-ντε-λα-Καμπρερίς, μια 65χρονη βρέθηκε νεκρή χθες Τετάρτη μέσα στο καμένο σπίτι της, το οποίο είχε αρνηθεί να εγκαταλείψει.

Οι φλόγες έχουν καταστρέψει ή προκαλέσει σημαντικές ζημιές σε 36 σπίτια και περίπου 40 οχήματα, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό της νομαρχίας Οντ.