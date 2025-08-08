Γαλλία: Υπό έλεγχο η χειρότερη πυρκαγιά των τελευταίων 80 ετών στο νότιο τμήμα της χώρας

Enikos Newsroom

διεθνή

ΓΑΛΛΙΑ ΦΩΤΙΑ

Η χειρότερη πυρκαγιά των τελευταίων 80 ετών κατά μήκος των γαλλικών ακτών στη Μεσόγειο τέθηκε υπό έλεγχο απόψε, αφού σάρωσε 170.000 στρέμματα δασικής έκτασης το προηγούμενο 48ωρο. Η πυρκαγιά έχει τεθεί «υπό έλεγχο», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) η Λουσί Ρος, γενική γραμματέας της νομαρχίας Οντ.

Γαλλία: Πύρινος εφιάλτης χωρίς τέλος «σαρώνει» την Οντ – Η μεγαλύτερη φωτιά από το 1949 έχει κάψει έκταση μεγαλύτερη από το Παρίσι

Η φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης στο χωριό Ριμπότ, ανάμεσα στη Ναρμπόν και την Καρκασόν. Έκτοτε σάρωσε 170.000 στρέμματα πευκοδάσους και θαμνώδους έκτασης, εκ των οποίων 130.000 έγιναν στάχτη, σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής προστασίας.

Στη διάρκεια της ημέρας οι πυροσβέστες εστίασαν τις προσπάθειές τους σε εστίες που χαρακτηρίζονταν «ενεργές». Απώτερος σκοπός, σύμφωνα με τον πύραρχο Κριστόφ Μανί, ήταν να περιοριστεί το πύρινο μέτωπο μέχρι το τέλος της ημέρας.

Από την πλευρά του, ο νομάρχης Κριστιάν Πουζέ εξήγησε πως θα χρειαστούν αρκετές ημέρες για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς. «Υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει», είπε.

Το πρωί της Πέμπτης (8/8) 2.000 νοικοκυριά παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και ειδικά συνεργεία εργάζονταν πυρετωδώς για να αποκαταστήσουν τις βλάβες.

Κατά την τρίτη ημέρα καταπολέμησης της πυρκαγιάς, περισσότεροι από 2.000 πυροσβέστες με 500 οχήματα επιχειρούσαν στη νότια Γαλλία, με τη συνδρομή εναέριων μέσων.

Στο χωριό Σεν-Λοράν-ντε-λα-Καμπρερίς, μια 65χρονη βρέθηκε νεκρή χθες Τετάρτη μέσα στο καμένο σπίτι της, το οποίο είχε αρνηθεί να εγκαταλείψει.

Οι φλόγες έχουν καταστρέψει ή προκαλέσει σημαντικές ζημιές σε 36 σπίτια και περίπου 40 οχήματα, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό της νομαρχίας Οντ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
00:11 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Συνάντηση Πούτιν με Τραμπ: Η στρατηγική και η ατζέντα του Ρώσου προέδρου για την Ουκρανία – Γιατί ανησυχεί το Κίεβο

Δεν μοιράζονται την αισιοδοξία του Λευκού Οίκου οι διεθνείς αναλυτές και το Κίεβο για το ενδεχ...
21:57 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Ζελένσκι: Συζήτησε με την επικεφαλής του ΔΝΤ για νέο πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι συζήτησε με την επικεφαλής του Διεθν...
20:59 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Ιράν: «Έστειλα πληροφορίες για τις πυρηνικές εγκαταστάσεις Φορντό και Νατάνζ», λέει ο πυρηνικός επιστήμονας που εκτελέστηκε

Ο Ρουζμπέχ Βαντί, για τον οποίο κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν γνωστοποίησαν πως εκτελέσθηκε...
20:44 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

ΗΠΑ: Ελικόπτερο συνετρίβη σε φορτηγίδα σε ποταμό – 2 νεκροί

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν τη ζωή τους όταν ελικόπτερο συνετρίβη σε φορτηγίδα στον ποταμό Μισισιπ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια