Γαλλία: Πύρινος εφιάλτης χωρίς τέλος «σαρώνει» την Οντ – Η μεγαλύτερη φωτιά από το 1949 έχει κάψει έκταση μεγαλύτερη από το Παρίσι

Enikos Newsroom

διεθνή

Γαλλία: Πύρινος εφιάλτης χωρίς τέλος «σαρώνει» την Οντ – Η μεγαλύτερη φωτιά από το 1949 έχει κάψει έκταση μεγαλύτερη από το Παρίσι
Φωτογραφία: AP

Η Γαλλία συνεχίζει να δίνει μάχη με τη μεγαλύτερη δασική φωτιά της από το 1949, η οποία έχει καταστρέψει περισσότερα από 39.500 στρέμματα, έχει στοιχίσει τη ζωή σε έναν άνθρωπο, ενώ δεκάδες σπίτια έχουν καεί ολοσχερώς.

Η φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης στο χωριό Ριμπότ, στην περιοχή Οντ της νότιας Γαλλίας, και εξαπλώθηκε ταχύτατα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, της ξηρασίας και των ισχυρών ανέμων.


«Καταστροφή άνευ προηγουμένου» χαρακτήρισε την κατάσταση ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού, σημειώνοντας πως «διεξάγεται έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς».

Στην περιοχή επιχειρούν περισσότεροι από 2.100 πυροσβέστες και αρκετά αεροσκάφη, ενώ από σήμερα Πέμπτη ενισχύονται οι προσπάθειες και με την αποστολή δεκάδων στρατιωτών, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Μπρουνό Ρεταγιά.

Φωτογραφία: AP

Ο δήμαρχος του χωριού Ζονκιέρ, Ζακ Πιρό, δήλωσε ότι «όλοι οι κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί».

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του, τουλάχιστον 13 έχουν τραυματιστεί -ανάμεσά τους 11 πυροσβέστες- ενώ 3 άτομα αγνοούνται και δύο, μεταξύ των οποίων ένας πυροσβέστης, νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.


«Μέχρι αυτή τη στιγμή, η φωτιά δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο», δήλωσε στο BFM TV ο Κριστόφ Μανί, ένας από τους αξιωματούχους που ηγούνται των επιχειρήσεων κατάσβεσης.

«Ελπίζω ότι η πυρκαγιά θα μπορέσει να περιοριστεί αργότερα μέσα στην ημέρα», πρόσθεσε.


Η φωτιά, που μαίνεται περίπου 100 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ισπανία και κοντά στη Μεσόγειο, έχει ήδη κατακάψει μια έκταση ενάμιση φορά μεγαλύτερη από το Παρίσι.

Φωτογραφία: AP

Η υπουργός Περιβάλλοντος, Ανιές Πανιέ-Ρινασέ, δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό France Info ότι «η φωτιά πλέον προχωρά με πιο αργό ρυθμό».

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι τα θερμότερα και πιο ξηρά καλοκαίρια στη Μεσόγειο αυξάνουν δραματικά τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών, ενώ η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποιεί για νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται να πλήξει άλλες περιοχές της νότιας Γαλλίας από την Παρασκευή και να διαρκέσει αρκετές ημέρες.

Με πληροφορίες από: Reuters, Associated Press

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
11:19 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Κρεμλίνο: Ανακοίνωσε συνάντηση Πούτιν με Τραμπ τις επόμενες ημέρες – Συμφωνήθηκε πού θα πραγματοποιηθεί

Ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου, Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε ότι έχει συμφωνηθεί η τοποθεσία της συν...
11:15 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Ισχυροί σεισμοί σε Ιαπωνία και Ταϊβάν – Ανησυχία στην ανατολική Ασία

Σεισμικές δονήσεις «ταρακούνησαν» την Πέμπτη την Ιαπωνία και την Ταϊβάν, με δύο ισχυρούς σεισμ...
10:47 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Copernicus: Ο Ιούλιος του 2025 ήταν ο τρίτος πιο θερμός στην ιστορία

Μολονότι διαπιστώθηκε παύση στη σειρά ρεκόρ ζέστης, ο Ιούλιος του 2025 κατατάχτηκε τρίτος ως π...
10:22 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Βίντεο: Γυναίκα επιτέθηκε με φτυάρι στους γείτονές της – «Ζούμε έναν εφιάλτη» λένε οι ίδιοι σε κατάσταση απελπισίας

Μια οικογένεια στο Πίτερμπορο της Βρετανίας, ζει με τον φόβο ότι η γειτόνισσά τους, η οποία γλ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια