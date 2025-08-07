Γαλλία: Πύρινος εφιάλτης χωρίς τέλος «σαρώνει» την Οντ – Η μεγαλύτερη φωτιά από το 1949 έχει κάψει έκταση μεγαλύτερη από το Παρίσι

Η Γαλλία συνεχίζει να δίνει μάχη με τη μεγαλύτερη δασική φωτιά της από το 1949, η οποία έχει καταστρέψει περισσότερα από 39.500 στρέμματα, έχει στοιχίσει τη ζωή σε έναν άνθρωπο, ενώ δεκάδες σπίτια έχουν καεί ολοσχερώς.

Η φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης στο χωριό Ριμπότ, στην περιοχή Οντ της νότιας Γαλλίας, και εξαπλώθηκε ταχύτατα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, της ξηρασίας και των ισχυρών ανέμων.

The fire in Aude, France is still completely out of control 😩pic.twitter.com/PYox9ghW7K — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 6, 2025



«Καταστροφή άνευ προηγουμένου» χαρακτήρισε την κατάσταση ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού, σημειώνοντας πως «διεξάγεται έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς».

Στην περιοχή επιχειρούν περισσότεροι από 2.100 πυροσβέστες και αρκετά αεροσκάφη, ενώ από σήμερα Πέμπτη ενισχύονται οι προσπάθειες και με την αποστολή δεκάδων στρατιωτών, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Μπρουνό Ρεταγιά.

Ο δήμαρχος του χωριού Ζονκιέρ, Ζακ Πιρό, δήλωσε ότι «όλοι οι κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί».

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του, τουλάχιστον 13 έχουν τραυματιστεί -ανάμεσά τους 11 πυροσβέστες- ενώ 3 άτομα αγνοούνται και δύο, μεταξύ των οποίων ένας πυροσβέστης, νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

A massive forest fire in Aude, southern France 🇫🇷 (06.08.2025) Over 16,000 hectares have burned, and 25 houses and 40 cars have been destroyed. pic.twitter.com/4lBrldVWAd — Disaster News (@Top_Disaster) August 6, 2025



«Μέχρι αυτή τη στιγμή, η φωτιά δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο», δήλωσε στο BFM TV ο Κριστόφ Μανί, ένας από τους αξιωματούχους που ηγούνται των επιχειρήσεων κατάσβεσης.

«Ελπίζω ότι η πυρκαγιά θα μπορέσει να περιοριστεί αργότερα μέσα στην ημέρα», πρόσθεσε.

France On Fire: The fire in Aude, France is immense and out of control!

📡 What We Know: The fire has engulfed more than 16,000 hectares. That is larger than the entire city of Paris! 3 people have been reported missing, 1 was killed. 25 houses and 35 cars were also destroyed. pic.twitter.com/12sQM6ymV0 — John Cremeans (@JohnCremeansX) August 7, 2025



Η φωτιά, που μαίνεται περίπου 100 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ισπανία και κοντά στη Μεσόγειο, έχει ήδη κατακάψει μια έκταση ενάμιση φορά μεγαλύτερη από το Παρίσι.

Η υπουργός Περιβάλλοντος, Ανιές Πανιέ-Ρινασέ, δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό France Info ότι «η φωτιά πλέον προχωρά με πιο αργό ρυθμό».

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι τα θερμότερα και πιο ξηρά καλοκαίρια στη Μεσόγειο αυξάνουν δραματικά τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών, ενώ η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποιεί για νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται να πλήξει άλλες περιοχές της νότιας Γαλλίας από την Παρασκευή και να διαρκέσει αρκετές ημέρες.

Με πληροφορίες από: Reuters, Associated Press