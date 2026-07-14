Επίσκεψη Κώτσηρα στο αμαξοστάσιο της ΟΣΥ στην πλατεία Αττικής: «Σε πλήρη εξέλιξη η ανανέωση του στόλου των λεωφορείων»

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας επισκέφθηκε σήμερα, Τρίτη το αμαξοστάσιο πλατείας Αττικής της Ο.ΣΥ., όπου και ενημερώθηκε για την πορεία ένταξης στην κυκλοφορία των 125 νέων ηλεκτρικών λεωφορείων που ενισχύουν τον στόλο της Ο.ΣΥ, καθώς και για τον συνολικότερο σχεδιασμό της εταιρείας για την αναβάθμιση των οδικών αστικών συγκοινωνιών.

Ο αναπληρωτής υπουργός συνοδευόμενος από τον γενικό γραμματέα Μεταφορών, Στέλιο Σακαρέτσιο, τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΑΣΑ, Αντώνη Κεραστάρη, και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ο.ΣΥ., Στέφανο Αγιάσογλου συνομίλησε με εργαζόμενους, οδηγούς και τεχνικούς, τους οποίους ευχαρίστησε για τη συμβολή τους στο συγκοινωνιακό έργο.

Μετά την επίσκεψη, ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, δήλωσε:

«Τα τελευταία χρόνια έχει συντελεστεί μεγάλη πρόοδος στον τομέα των δημόσιων συγκοινωνιών στην Αττική. Η ανανέωση του στόλου των λεωφορείων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Το μεγαλύτερο μέρος του στόλου αποτελείται πλέον από σύγχρονα, αντιρρυπαντικά και πλήρως προσβάσιμα λεωφορεία. Με την ολοκλήρωση της ένταξης των 125 νέων ηλεκτρικών λεωφορείων στην κυκλοφορία, θα αναβαθμιστεί ακόμη περισσότερο η ποιότητα των μετακινήσεων των πολιτών στην πόλη.

Θέλω να ευχαριστήσω για την προσφορά τους όλους τους εργαζόμενους της Ο.ΣΥ., οι οποίοι επιτελούν πολύτιμο έργο, συχνά υπό δύσκολες συνθήκες. Η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί βασική μας προτεραιότητα. Η λειτουργία της Σχολής Οδηγών της Ο.ΣΥ. θα συμβάλει στην προσέλκυση περισσότερων επαγγελματιών και την περαιτέρω ενίσχυση του συγκοινωνιακού έργου.

Σταθερός μας στόχος είναι να αυξήσουμε τη συχνότητα των δρομολογίων και να βελτιώνουμε διαρκώς την καθημερινή εμπειρία των επιβατών. Εργαζόμαστε, ώστε οι δημόσιες συγκοινωνίες να αποτελούν μια αξιόπιστη και ελκυστική επιλογή μετακίνησης για κάθε πολίτη».