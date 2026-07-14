Παραμένει το άσυλο στον Τζαβέντ Ασλάμ – Εντολή για την άμεση άσκηση αίτησης ακύρωσης της απόφασης έδωσε ο Θάνος Πλεύρης

Δεκτή έκανε η επιτροπή ασύλου την προσφυγή του Τζαβέντ Ασλάμ, προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος «ΕΝΟΤΗΤΑ» κατά της απόφασης της Υπηρεσίας Ασύλου του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου η οποία είχε ανακαλέσει το καθεστώς διεθνούς προστασίας που του είχε χορηγηθεί.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με ενημέρωση από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ο υπουργός, Θάνος Πλεύρης έδωσε εντολή για να ασκηθεί κατά άμεση προτεραιότητα Αίτηση Ακυρώσεως εναντίον της απόφασης της 17ης Επιτροπής Προσφυγών, που αποτελείται αποκλειστικά από διοικητικούς δικαστές.

Όπως αναφέρουν πηγές από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ο υπουργός έδωσε εντολή να κινηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες.

Η υπόθεση αφορά σε απόφαση της Επιτροπής Προσφυγών, η οποία αποτελείται αποκλειστικά από διοικητικούς δικαστές, με την οποία έγινε δεκτή η προσφυγή Πακιστανού πολίτη και ακυρώθηκε η προηγούμενη απόφαση του Προϊσταμένου του Τμήματος Ανακλήσεων του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, βάσει της οποίας είχε ανακληθεί το καθεστώς προστασίας του συγκεκριμένου αλλοδαπού.

Όπως τονίζουν οι ίδιες πηγές του υπουργείου, η αίτηση ακυρώσεως κατατίθεται με το σκεπτικό ότι η απόφαση της Επιτροπής «βρίθει νομικών πλημμελειών», ενώ υποστηρίζουν ότι δεν απαντά στην τεκμηριωμένη απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας του υπουργείου για την ανάκληση του καθεστώτος ασύλου.

Παράλληλα, το υπουργείο υποστηρίζει ότι η απόφαση αγνοεί το γεγονός πως το Πακιστάν θεωρείται ασφαλής χώρα, χαρακτηρίζοντάς την ταυτόχρονα αόριστη και ατεκμηρίωτη. Επισημαίνεται, επίσης, ότι στην αίτηση ακυρώσεως θα αναπτυχθούν και πρόσθετοι νομικοί λόγοι που, κατά την εκτίμηση του υπουργείου, στοιχειοθετούν την ανάγκη ανατροπής της επίμαχης απόφασης.

Οι ίδιες πηγές αναφέρονται και στα ποσοστά αναγνώρισης ασύλου για υπηκόους Πακιστάν. Συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι οι Πακιστανοί πολίτες λαμβάνουν άσυλο σε ποσοστό μικρότερο του 1%, στοιχείο το οποίο, σύμφωνα με το υπουργείο, η συγκεκριμένη απόφαση «περιέργως αγνοεί», γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα προβληματική.

Το υπουργείο διευκρινίζει ακόμη ότι οι δευτεροβάθμιες Επιτροπές Προσφυγών που εξετάζουν τις υποθέσεις αιτούντων διεθνή προστασία συγκροτούνται αποκλειστικά από διοικητικούς δικαστές και ότι ο υπουργός δεν παρεμβαίνει στο έργο τους. Όπως επισημαίνεται, η αρμοδιότητά του εξαντλείται στην άσκηση αίτησης ακυρώσεως ενώπιον της Δικαιοσύνης, όταν εκτιμά ότι μία απόφαση είναι νομικά εσφαλμένη, όπως θεωρεί ότι συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές του υπουργείου, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου δεσμεύεται να εξαντλήσει όλα τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα, με στόχο την ανατροπή της απόφασης της 17ης Επιτροπής Προσφυγών.

Ποιος είναι ο Τζαβέντ Ασλάμ

Ο πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότητας στην Ελλάδα, Τζαβέντ Ασλάμ (Javed Aslam) ζει στην Ελλάδα περίπου 30 χρόνια, με έντονη δράση στον χώρο της εκπροσώπησης μεταναστών. Είναι εκλεγμένος πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδας «Η Ενότητα» από το 2005 και εκπροσωπεί χιλιάδες ομοεθνείς του που ζουν στη χώρα.

Η δημόσια παρουσία του είναι έντονη με εμφανίσεις σε τηλεοπτικά μέσα και δημόσιες συζητήσεις για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής, δικαιωμάτων των μεταναστών και ζητημάτων κοινωνικής ένταξης και θρησκευτικής εκπροσώπησης.

Το 2019 βρέθηκε δίπλα στον τότε υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, Δημήτρη Βίτσα, όταν υποσχέθηκε ιθαγένεια σε Πακιστανούς που ζουν στην Ελλάδα.

Παράλληλα, έχει προκαλέσει συζητήσεις με δηλώσεις για επιθέσεις σε μετανάστες κατά τη διάρκεια αντιρατσιστικών συλλαλητηρίων, τονίζοντας ότι οι μετανάστες μπορούν να αντιδράσουν στις απειλές που δέχονται. Το 2021, ευχαρίστησε την ελληνική Πολιτεία για τη λειτουργία του τζαμιού στον Βοτανικό, αλλά ζήτησε την κατασκευή μιναρέ για να αναδειχθεί η παρουσία της κοινότητας. Στη συνέχεια, δήλωσε ότι η κοινότητα ζητά ένα τζαμί ανά 300-400 μετανάστες, υποστηρίζοντας ότι στην Ελλάδα ζουν περίπου 500.000 μουσουλμάνοι, με αποτέλεσμα να ζητά περισσότερα από 1.000 τζαμιά. Υπάρχουν επίσης αναφορές ότι συζητά θρησκευτικά θέματα, όπως ο γάμος μεταξύ εξαδέλφων, επικαλούμενος τη Σαρία χωρίς να έχει υποβάλει επίσημο αίτημα εφαρμογής της.

Ο Τζαβέντ Ασλάμ έχει απασχολήσει τις ελληνικές αρχές και τη Δικαιοσύνη λόγω κατηγοριών που του απαγγέλθηκαν στο Πακιστάν.