Θεσσαλονίκη: Αθωώθηκαν οι 8 κατηγορούμενοι για τους τραυματισμούς 21χρονου ασθενούς στη δομή «Άγιος Δημήτριος»

Αθωωτική ήταν η ετυμηγορία του Δευτεροβάθμιου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, για οκτώ άτομα που αντιμετώπιζαν κατηγορίες, αναφορικά με αλλεπάλληλους τραυματισμούς περιθαλπόμενου, 21 ετών, στη δομή φροντίδας και προστασίας παιδιών με αναπηρία «Άγιος Δημήτριος».

Ανάμεσα σε αυτούς που αθωώθηκαν για το αδίκημα της πρόκλησης σωματικής βλάβης (από συγκλίνουσα ενσυνείδητη αμέλεια από υπόχρεο διά παραλείψεως), είναι δύο πρώην πρόεδροι του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως επίσης προϊστάμενοι, φροντιστές και νοσηλευτές της συγκεκριμένης δομής.

Πρωτόδικα το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης είχε επιβάλει ποινές φυλάκισης από 8 έως 28 μήνες, με τριετή αναστολή. Οι ποινικές τους ευθύνες ερευνήθηκαν με εισαγγελική εντολή μετά τον θάνατο του 21 ετών περιθαλπόμενου, τον Νοέμβριο του 2021.

Για τον θάνατο του περιθαλπόμενου καταδικάστηκε σε 10ετή κάθειρξη από άλλο δικαστήριο (Κακουργιοδικείο), ένας φροντιστής του ιδρύματος, που κρίθηκε ένοχος για θανατηφόρα σωματική βλάβη κατά αδύναμου ατόμου (αφέθηκε ελεύθερος ενόψει του Εφετείου). Ο ίδιος φροντιστής είχε καταστεί κατηγορούμενος και στην υπόθεση που απασχόλησε το Πλημμελειοδικείο και αθωώθηκε.

Η συγκεκριμένη δικογραφία στηρίχθηκε σε συνολικά δέκα περιστατικά τραυματισμού, που σημειώθηκαν σε βάθος τριετίας και οδήγησαν τον νεαρό περιθαλπόμενο σε νοσηλεία. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι εμπλεκόμενοι φροντιστές και νοσηλευτές κατηγορούνταν ότι δεν έλαβαν μέτρα αποφυγής αυτοτραυματισμών των περιθαλπόμενων ή και συμπλοκών μεταξύ τους που οδηγούσαν σε τραυματισμούς, ενώ οι κατηγορούμενοι προϊστάμενοί τους, ότι δεν διενήργησαν τους απαραίτητους ελέγχους για τη λήψη αυτών των μέτρων.

Στις απολογίες τους τα εμπλεκόμενα πρόσωπα -μεταξύ άλλων- στάθηκαν στην έλλειψη προσωπικού και υποδομών, όπως επίσης στις δύσκολες συνθήκες που καλούνταν να αντιμετωπίσουν, ενώ ανέφεραν ότι κάποιες συμπεριφορές περιθαλπόμενων δεν μπορούσαν ούτε να προβλεφθούν ούτε να αποφευχθούν.