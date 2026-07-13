Βριλήσσια: Αυτοκίνητο «εισέβαλε» σε κατάστημα ενδυμάτων έπειτα από λάθος της οδηγού – Δείτε βίντεο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 13 Ιουλίου στα Βριλήσσια, όταν αυτοκίνητο έσπασε τη γυάλινη πρόσοψη καταστήματος ενδυμάτων και κατέληξε στο εσωτερικό του.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 12:20, σε κατάστημα γυναικείων ρούχων στη Λεωφόρο Πεντέλης. Το κατάστημα ήταν ανοιχτό και στο εσωτερικό του βρίσκονταν εργαζόμενοι και πελάτες, καθώς είχαν αρχίσει οι θερινές εκπτώσεις.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η οδηγός επιχείρησε να πραγματοποιήσει ελιγμό με το αυτόματο όχημα, αλλά φέρεται να επέλεξε κατά λάθος κίνηση προς τα εμπρός αντί για όπισθεν. Το αυτοκίνητο επιτάχυνε, προσέκρουσε στη γυάλινη τζαμαρία και εισέβαλε στον χώρο του καταστήματος.

Σημαντικές υλικές ζημιές

Η πρόσκρουση προκάλεσε σημαντικές υλικές ζημιές στην είσοδο και στο εσωτερικό της επιχείρησης. Οι πελάτες άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο και απομακρύνθηκαν άμεσα από το σημείο μαζί με τους εργαζομένους.

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, δεν αναφέρθηκε τραυματισμός. Περαστικοί έσπευσαν να βοηθήσουν, ενώ για το περιστατικό ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές.

Οι αρχές εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν η πρόσκρουση προκλήθηκε από λανθασμένο χειρισμό της οδηγού ή από ενδεχόμενη μηχανική βλάβη του οχήματος.