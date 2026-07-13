Εμπρηστική επίθεση στη Marfin: Παρουσιάζεται την Τρίτη ενώπιον βρετανικού δικαστηρίου για το αίτημα έκδοσης στην Ελλάδα η 46χρονη

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Στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου συνελήφθη τη Δευτέρα η 46χρονη Ελληνίδα, η οποία καταζητούνταν από τις ελληνικές Αρχές για υπόθεση εμπρηστικής επίθεσης σε υποκατάστημα της Marfin στην Αθήνα τον Μάιο του 2010.

Τη σύλληψη επιβεβαίωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου (NCA), διευκρινίζοντας ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών Αρχών.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της βρετανικής υπηρεσίας, στελέχη της Εθνικής Μονάδας Εκδόσεων (National Extradition Unit – NEU) εντόπισαν και συνέλαβαν την 46χρονη στο αεροδρόμιο.

Η γυναίκα καταζητούνταν για υπόθεση που αφορά σε επίθεση με εμπρηστικό μηχανισμό σε τραπεζικό υποκατάστημα στην Αθήνα πριν από 16 χρόνια.

Παρουσιάζεται την Τρίτη ενώπιον βρετανικού δικαστηρίου

Η 46χρονη αναμένεται να οδηγηθεί την Τρίτη, 14 Ιουλίου ενώπιον του Δικαστηρίου του Γουέστμινστερ. Κατά τη διαδικασία θα εξεταστεί το ελληνικό αίτημα για την έκδοσή της στην Ελλάδα.

«Ήταν έτοιμη να έρθει στην Ελλάδα»

«Η κοπέλα ήταν έτοιμη να έρθει στην Ελλάδα. Ήταν κανονισμένη η απολογία της ενώπιον της τρίτης τακτικής ανακρίτριας. Μαθαίνω και χωρίς να έχω ίδια εγώ καμία πληροφόρηση, το μαθαίνω δημοσιογραφικώς, ότι η κοπέλα συνελήφθη στη Μεγάλη Βρετανία» τονίζει η δικηγόρος της, Άννυ Παπαρούσου.

Όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1, το γεγονός ότι υπάρχει ήδη αίτημα έκδοσης στη χώρα μας σημαίνει ότι οι διαδικασίες θα κινηθούν πιο γρήγορα, ενώ σημαντικό είναι ότι, σύμφωνα με τη δικηγόρο της, δεν θα υπάρξει κάποιο κώλυμα από την πλευρά της 46χρονης στο να βρεθεί ενώπιον των ελληνικών αρχών.