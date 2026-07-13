Εμπρηστική επίθεση στη Marfin: Παρουσιάζεται την Τρίτη ενώπιον βρετανικού δικαστηρίου για το αίτημα έκδοσης στην Ελλάδα η 46χρονη

Οι βρετανικές Αρχές συνέλαβαν στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ μία 46χρονη Ελληνίδα, κατόπιν διεθνούς αιτήματος της Ελλάδας. Η γυναίκα καταζητούνταν για εμπρηστική επίθεση σε τραπεζικό υποκατάστημα στην Αθήνα το 2010 και την Τρίτη 14 Ιουλίου θα οδηγηθεί στο Δικαστήριο του Γουέστμινστερ για την έναρξη της διαδικασίας έκδοσής της.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου συνελήφθη τη Δευτέρα μία 46χρονη Ελληνίδα, η οποία καταζητούνταν από τις ελληνικές Αρχές για υπόθεση εμπρηστικής επίθεσης σε υποκατάστημα της Marfin στην Αθήνα τον Μάιο του 2010.
  • Η 46χρονη αναμένεται να οδηγηθεί την Τρίτη ενώπιον του Δικαστηρίου του Γουέστμινστερ, όπου θα εξεταστεί το ελληνικό αίτημα για την έκδοσή της στην Ελλάδα.
  • Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, η 46χρονη ήταν «έτοιμη να έρθει στην Ελλάδα» και δεν θα υπάρξει κάποιο κώλυμα από την πλευρά της στο να βρεθεί ενώπιον των ελληνικών αρχών.

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Στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου συνελήφθη τη Δευτέρα η 46χρονη Ελληνίδα, η οποία καταζητούνταν από τις ελληνικές Αρχές για υπόθεση εμπρηστικής επίθεσης σε υποκατάστημα της Marfin στην Αθήνα τον Μάιο του 2010.

Τη σύλληψη επιβεβαίωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου (NCA), διευκρινίζοντας ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών Αρχών.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της βρετανικής υπηρεσίας, στελέχη της Εθνικής Μονάδας Εκδόσεων (National Extradition Unit – NEU) εντόπισαν και συνέλαβαν την 46χρονη στο αεροδρόμιο.

Η γυναίκα καταζητούνταν για υπόθεση που αφορά σε επίθεση με εμπρηστικό μηχανισμό σε τραπεζικό υποκατάστημα στην Αθήνα πριν από 16 χρόνια.

Παρουσιάζεται την Τρίτη ενώπιον βρετανικού δικαστηρίου

Η 46χρονη αναμένεται να οδηγηθεί την Τρίτη, 14 Ιουλίου ενώπιον του Δικαστηρίου του Γουέστμινστερ. Κατά τη διαδικασία θα εξεταστεί το ελληνικό αίτημα για την έκδοσή της στην Ελλάδα.

«Ήταν έτοιμη να έρθει στην Ελλάδα»

«Η κοπέλα ήταν έτοιμη να έρθει στην Ελλάδα. Ήταν κανονισμένη η απολογία της ενώπιον της τρίτης τακτικής ανακρίτριας. Μαθαίνω και χωρίς να έχω ίδια εγώ καμία πληροφόρηση, το μαθαίνω δημοσιογραφικώς, ότι η κοπέλα συνελήφθη στη Μεγάλη Βρετανία» τονίζει η δικηγόρος της, Άννυ Παπαρούσου.

Όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1, το γεγονός ότι υπάρχει ήδη αίτημα έκδοσης στη χώρα μας σημαίνει ότι οι διαδικασίες θα κινηθούν πιο γρήγορα, ενώ σημαντικό είναι ότι, σύμφωνα με τη δικηγόρο της, δεν θα υπάρξει κάποιο κώλυμα από την πλευρά της 46χρονης στο να βρεθεί ενώπιον των ελληνικών αρχών.

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