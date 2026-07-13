Κύκλοι υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για επίσκεψη Τσίπρα στη Λέσβο: Η κατάσταση στο νησί δεν προσφέρεται για φθηνή αντιπολίτευση και κορώνες

Κύκλοι του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απάντησαν στην επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στη Λέσβο, τονίζοντας ότι η κατάσταση με τον αφθώδη πυρετό δεν προσφέρεται για αντιπολίτευση και υπενθυμίζοντας τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της κρίσης. Τα μέτρα περιλαμβάνουν σχέδιο έκτακτης ανάγκης, αποζημιώσεις κτηνοτρόφων και τυροκόμων, καθώς και ενίσχυση του προσωπικού για ελέγχους στο νησί.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πολιτική

υπουργειο Αγροτικής Ανάπτυξης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κύκλοι του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης απάντησαν στην επίσκεψη Τσίπρα στη Λέσβο, τονίζοντας ότι «η κατάσταση δεν προσφέρεται για φθηνή αντιπολίτευση και κορώνες».
  • Έχει προβλεφθεί αποζημίωση των κτηνοτρόφων για τα ζώα που θανατώθηκαν και προωθούνται νέες νομοθετικές διατάξεις για την αποζημίωση τυροκόμων και την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, τονίζουν από το υπουργείο.
  • Προσθέτουν ότι εφαρμόστηκε σχέδιο έκτακτης ανάγκης και έχουν μετακινηθεί δεκάδες κτηνίατροι στη Λέσβο, με 100.968 ζώα να έχουν εξεταστεί και 139.272 δείγματα να έχουν ελεγχθεί.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Απάντηση στην επίσκεψη του προέδρου του ΕΛ.Α.Σ., Αλέξη Τσίπρα, στη Λέσβο έδωσαν κύκλοι του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι οποίοι υπενθυμίζουν τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της κρίσης που προκάλεσε ο αφθώδης πυρετός στο νησί, τονίζοντας ότι «η κατάσταση δεν προσφέρεται για φθηνή αντιπολίτευση και κορώνες».

Τσίπρας: «Εθνικό ζήτημα και πατριωτική μας ευθύνη να κρατήσουμε ζωντανή την πρωτογενή παραγωγή» – Σειρά συναντήσεων κατά την επίσκεψή του στη Λέσβο

Σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους, από την πρώτη στιγμή εφαρμόστηκε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης, με την ενεργοποίηση όλων των μέτρων που προβλέπει το ενωσιακό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι έχει προβλεφθεί αποζημίωση των κτηνοτρόφων για τα ζώα που θανατώθηκαν, καθώς και οικονομική στήριξη για την κάλυψη του απολεσθέντος εισοδήματος που προέκυψε από την αναγκαστική θανάτωση του ζωικού κεφαλαίου.

Επιπλέον, αναφέρεται σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι προωθούνται νέες νομοθετικές διατάξεις για την αποζημίωση των τυροκόμων κατά την περίοδο απαγόρευσης διακίνησης τυροκομικών προϊόντων, για την αποζημίωση των κτηνοτρόφων λόγω καταστροφής και αδυναμίας διάθεσης γάλακτος κατά το διάστημα των περιοριστικών μέτρων, καθώς και για την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων κτηνοτρόφων, σφαγείων και τυροκομείων.

Οι ίδιοι κύκλοι σημειώνουν ακόμη ότι τροποποιείται η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που αφορά στα έκτακτα μέτρα για την καταπολέμηση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, με την προσθήκη του αφθώδους πυρετού, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία σε ζητήματα μετακινήσεων προσωπικού, προσλήψεων, προμηθειών και αξιοποίησης των αναγκαίων εργαλείων για την αντιμετώπιση της νόσου.

Τέλος, όπως επισημαίνουν, στη Λέσβο έχουν μετακινηθεί δεκάδες κτηνίατροι του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και του ΓΕΕΘΑ για την ενίσχυση των ελέγχων. Μέχρι σήμερα έχουν εξεταστεί 100.968 ζώα από 2.412 εκτροφές, ενώ στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς του ΥΠΑΑΤ έχουν ελεγχθεί 139.272 δείγματα.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ