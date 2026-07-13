Κύκλοι υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για επίσκεψη Τσίπρα στη Λέσβο: Η κατάσταση στο νησί δεν προσφέρεται για φθηνή αντιπολίτευση και κορώνες

Απάντηση στην επίσκεψη του προέδρου του ΕΛ.Α.Σ., Αλέξη Τσίπρα, στη Λέσβο έδωσαν κύκλοι του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι οποίοι υπενθυμίζουν τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της κρίσης που προκάλεσε ο αφθώδης πυρετός στο νησί, τονίζοντας ότι «η κατάσταση δεν προσφέρεται για φθηνή αντιπολίτευση και κορώνες».

Σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους, από την πρώτη στιγμή εφαρμόστηκε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης, με την ενεργοποίηση όλων των μέτρων που προβλέπει το ενωσιακό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι έχει προβλεφθεί αποζημίωση των κτηνοτρόφων για τα ζώα που θανατώθηκαν, καθώς και οικονομική στήριξη για την κάλυψη του απολεσθέντος εισοδήματος που προέκυψε από την αναγκαστική θανάτωση του ζωικού κεφαλαίου.

Επιπλέον, αναφέρεται σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι προωθούνται νέες νομοθετικές διατάξεις για την αποζημίωση των τυροκόμων κατά την περίοδο απαγόρευσης διακίνησης τυροκομικών προϊόντων, για την αποζημίωση των κτηνοτρόφων λόγω καταστροφής και αδυναμίας διάθεσης γάλακτος κατά το διάστημα των περιοριστικών μέτρων, καθώς και για την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων κτηνοτρόφων, σφαγείων και τυροκομείων.

Οι ίδιοι κύκλοι σημειώνουν ακόμη ότι τροποποιείται η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που αφορά στα έκτακτα μέτρα για την καταπολέμηση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, με την προσθήκη του αφθώδους πυρετού, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία σε ζητήματα μετακινήσεων προσωπικού, προσλήψεων, προμηθειών και αξιοποίησης των αναγκαίων εργαλείων για την αντιμετώπιση της νόσου.

Τέλος, όπως επισημαίνουν, στη Λέσβο έχουν μετακινηθεί δεκάδες κτηνίατροι του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και του ΓΕΕΘΑ για την ενίσχυση των ελέγχων. Μέχρι σήμερα έχουν εξεταστεί 100.968 ζώα από 2.412 εκτροφές, ενώ στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς του ΥΠΑΑΤ έχουν ελεγχθεί 139.272 δείγματα.