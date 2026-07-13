ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα χαιρετίζει τον διορισμό Φίτο ως Ειδικού Εκπροσώπου της Ε.Ε. για το Κυπριακό

Η Ελλάδα χαιρετίζει τον διορισμό του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου, Ραφαέλε Φίτο ως Ειδικού Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό. Αυτό αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ το υπουργείο Εξωτερικών, σχολιάζοντας την τοποθέτηση του κ. Φίτο στη θέση του Ειδικού Εκπροσώπου της ΕΕ για το Κυπριακό.

Όπως τόνισε το ΥΠΕΞ, «αυτό αντικατοπτρίζει την ισχυρή δέσμευση της ΕΕ να υποστηρίξει τις πρωτοβουλίες υπό την ηγεσία του ΟΗΕ για μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και το κοινοτικό κεκτημένο της ΕΕ, προς όφελος όλων των Κυπρίων».