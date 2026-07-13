ΚΚΕ: Κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη φονική έκρηξη στον Ασπρόπυργο – «Κριτήριο για τις επενδύσεις τους είναι τα συμφέροντα των βιομηχανικών μονοπωλίων»

Κριτική στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, άσκησε το ΚΚΕ, με αφορμή την ομιλία του κατά την τελετή υπογραφής των συμβάσεων για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά.

Το κόμμα κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι αναφέρθηκε στην ανάπτυξη και στις υποδομές της Δυτικής Αττικής, χωρίς να κάνει αναφορά στο πρόσφατο εργατικό δυστύχημα στον Ασπρόπυργο, στο οποίο έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος και τραυματίστηκαν άλλοι δέκα.

«Ο Κ. Μητσοτάκης μίλησε σήμερα για “ανάπτυξη” και “υποδομές”, λίγα χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο του πρόσφατου κρατικού-εργοδοτικού εγκλήματος στον Ασπρόπυργο, που ήδη οδήγησε στον θάνατο ενός εργαζομένου και στον τραυματισμό άλλων 10, ζήτημα για το οποίο δεν βρήκε να πει ούτε μία κουβέντα», αναφέρει το ΚΚΕ στο σχόλιό του.

Το κόμμα συνδέει, επίσης, την εικόνα της περιοχής με την έλλειψη μέτρων για την προστασία των εργαζομένων και την πρόληψη μεγάλων βιομηχανικών ατυχημάτων.

«Το γεγονός ότι η Δυτική Αττική, όπως είπε, έχει την “εικόνα μιας περιοχής στην οποία λες και σταμάτησε ο χρόνος” είναι ο καθρέφτης της ανάπτυξής τους. Σε αυτήν, τα μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, τα ολοκληρωμένα σχέδια πρόληψης μεγάλων βιομηχανικών ατυχημάτων, οι δρόμοι διαφυγής κ.λπ. αντιμετωπίζονται ως περιττό κόστος που μειώνει τα κέρδη και είναι ανύπαρκτα. Γι’ αυτό, άλλωστε, απουσίαζαν από τους αναπτυξιακούς νόμους όλων των κυβερνήσεων, οι οποίοι υποτίθεται ότι θα αναβάθμιζαν και τη συγκεκριμένη περιοχή», προσθέτει το κόμμα.

Καταλήγοντας, το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες επενδύσεις και οι υποδομές που τις συνοδεύουν εξυπηρετούν κυρίως επιχειρηματικά συμφέροντα και δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των κατοίκων.

«Κριτήριο για τις επενδύσεις τους, αλλά και για τις υποδομές που τις συνοδεύουν, είναι τα συμφέροντα των βιομηχανικών, μεταφορικών και κατασκευαστικών μονοπωλίων, αλλά και οι προτεραιότητες της πολεμικής οικονομίας και προετοιμασίας. Γι’ αυτό δεν πρόκειται να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του λαού, που θα τις χρυσοπληρώσει. Αντίθετα, θα τον οδηγήσουν σε νέα, ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα και αδιέξοδα», αναφέρει.