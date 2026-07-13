Στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη «Συμμαχία των Προθύμων» – Θα επαναλάβει τη σταθερή θέση της Ελλάδας υπέρ της στήριξης της Ουκρανίας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο Παρίσι για να συμμετάσχει στη συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία, που συγκαλεί ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει τη σταθερή θέση της Ελλάδας υπέρ της στήριξης της Ουκρανίας, τονίζοντας την ανάγκη για στενό συντονισμό και διατήρηση της διατλαντικής συνεργασίας για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

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Κυριάκος Μητσοτάκης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο Παρίσι, όπου συμμετέχει στην συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία, την οποία έχει συγκαλέσει ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν.
  • Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει τη σταθερή θέση της Ελλάδας υπέρ της στήριξης της Ουκρανίας, επισημαίνοντας ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια απαιτεί στενό συντονισμό με τους συμμάχους και διατήρηση της διατλαντικής συνεργασίας.
  • Η Σύνοδος, όπως δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, έχει τριπλό στόχο: την υποστήριξη προς την Ουκρανία, την αυξημένη πίεση προς τη Μόσχα και την «προετοιμασία για την ειρήνη στην Ουκρανία».

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο Παρίσι, όπου συμμετέχει στην συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία, την οποία έχει συγκαλέσει ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Γάλλος Πρόεδρος υποδέχθηκε τον κ. Μητσοτάκη, ενώ οι δύο ηγέτες είχαν μια σύντομη συνομιλία.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει τη σταθερή θέση της Ελλάδας υπέρ της στήριξης της Ουκρανίας, επισημαίνοντας ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια απαιτεί στενό συντονισμό με τους συμμάχους και διατήρηση της διατλαντικής συνεργασίας.

Όπως δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό στην εφημερίδα Ouest-France, η Σύνοδος αυτή, σε ό,τι αφορά ειδικότερα το Ουκρανικό, έχει τριπλό στόχο: την υποστήριξη προς την Ουκρανία, «ιδιαίτερα όσον αφορά την αεράμυνα» κατά των ρωσικών βομβαρδισμών· την αυξημένη πίεση προς τη Μόσχα με «ένα 21ο πακέτο ευρωπαϊκών κυρώσεων· την «προετοιμασία για την ειρήνη στην Ουκρανία και τον καθορισμό των εγγυήσεων ασφαλείας που θα είναι απαραίτητες για την αποτροπή οποιασδήποτε περαιτέρω επιθετικότητας».

Οι ηγέτες θα επικεντρωθούν επίσης στη συνεργασία στην «αεροάμυνα και την άμυνα κατά των βαλλιστικών πυραύλων», συμπεριλαμβανομένης της αδειοδοτημένης παραγωγής όπλων στην Ουκρανία, ανέφεραν κύκλοι του Ελιζέ.

Οι εργασίες της συνόδου φιλοξενούνται στο ιστορικό Μέγαρο των Απομάχων (Hôtel des Invalides) στο κέντρο του Παρισιού, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με επίσημο δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων προς τιμήν των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων συμμετεχόντων ηγετών.

Την Τρίτη ο Πρωθυπουργός θα παρακολουθήσει, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τη στρατιωτική παρέλαση για την Εθνική Γιορτή της Γαλλίας.

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