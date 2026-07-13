Financial Times: Το Ντουμπάι σχεδιάζει την κατασκευή νέου λιμανιού στην ανατολική ακτή των ΗΑΕ για την παράκαμψη των Στενών του Ορμούζ

Η DP World, ο φορέας διαχείρισης λιμένων του Ντουμπάι, σχεδιάζει την κατασκευή νέου λιμανιού και τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων στην ανατολική ακτή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Αυτή η κίνηση αποσκοπεί στη μείωση της εξάρτησης του Ντουμπάι από τον κόμβο Τζεμπέλ Άλι και στην παράκαμψη των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

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Διεθνή Νέα

Σχεδιασμός για νέο λιμάνι
Πηγή: Pixabay
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η DP World, ο φορέας διαχείρισης λιμένων του Ντουμπάι, σχεδιάζει την κατασκευή νέου λιμανιού και τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων στην ανατολική ακτή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η κίνηση αυτή θα μειώσει την εξάρτηση του Ντουμπάι από τον κόμβο Τζεμπέλ Άλι και θα παρακάμψει τα Στενά του Ορμούζ.
  • Η εταιρεία βρίσκεται σε συνομιλίες για την κατασκευή ενός ολοκαίνουργιου λιμανιού πολλαπλών χρήσεων στην παράκτια περιοχή της Φουτζάιρα και ενός νέου τερματικού σταθμού στο υπάρχον λιμάνι του εμιράτου.
  • Το δημοσίευμα των Financial Times, που αναφέρει τα σχέδια, δεν μπόρεσε να επαληθευτεί άμεσα από το Reuters.

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Η DP World, ο φορέας διαχείρισης λιμένων του Ντουμπάι, σχεδιάζει την κατασκευή νέου λιμανιού και τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων στην ανατολική ακτή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σε μια κίνηση που θα μειώσει την εξάρτηση του Ντουμπάι από τη ναυαρχίδα του, τον κόμβο Τζεμπέλ Άλι και την παράκαμψη των Στενών του Ορμούζ, αναφέρει σημερινό δημοσίευμα των Financial Times.

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Η DP World βρίσκεται σε συνομιλίες για την κατασκευή ενός ολοκαίνουργιου λιμανιού πολλαπλών χρήσεων στην παράκτια περιοχή της Φουτζάιρα και ενός νέου τερματικού σταθμού στο υπάρχον λιμάνι του εμιράτου, πρόσθεσε η εφημερίδα, επικαλούμενη άτομα με γνώση των σχεδίων.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα το δημοσίευμα.

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