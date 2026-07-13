ΗΠΑ: Ένας νεκρός από πυροβολισμούς στο Μέιν – Αναφορές για εμπλοκή της ICE

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Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από πυροβολισμούς στο Μπίντεφορντ του Μέιν, σε περιστατικό στο οποίο φέρεται να εμπλέκεται η αμερικανική Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Οι αρμόδιες Αρχές απέκλεισαν δρόμο στην περιοχή, ενώ κλιμάκιο του FBI μετέβη στο σημείο και συνδράμει την έρευνα των τοπικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του περιστατικού ή την ταυτότητα του θύματος.

Ο Ράιαν Φέκτο, πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων του Μέιν, αναφέρθηκε στο συμβάν με ανάρτησή του στο Facebook.

«Σήμερα το πρωί σημειώθηκαν πυροβολισμοί στο Μπίντεφορντ. Ένα άτομο σκοτώθηκε. Ενεπλάκη η ICE. Η πολιτειακή αστυνομία και το υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας βρίσκονται τώρα στο σημείο για να συλλέξουν λεπτομέρειες και αναμένουν επίσης έρευνα από το FBI», έγραψε ο Φέκτο, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.

Το Μπίντεφορντ είναι πόλη με περισσότερους από 21.000 κατοίκους και βρίσκεται περίπου 15 μίλια νότια του Πόρτλαντ και 90 μίλια βόρεια της Βοστώνης.

Σε εξέλιξη η έρευνα

Η Αστυνομία του Μπίντεφορντ δεν προχώρησε σε επίσημο σχόλιο και παρέπεμψε τα ερωτήματα στην ICE. Ο δήμαρχος της πόλης δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για τοποθέτηση.

Παράλληλα, δεν κατέστη δυνατή η άμεση επικοινωνία με εκπροσώπους της ICE και του αμερικανικού υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) για περισσότερες πληροφορίες.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό ενός άνδρα από πράκτορα της ICE στο Χιούστον. Σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας, το θύμα αναγνωρίστηκε ως Λορένσο Σαλγάδο Αραούχο και πυροβολήθηκε ενώ οι Αρχές επιχειρούσαν να ακινητοποιήσουν το όχημά του.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, στο οποίο υπάγεται η ICE, ανέφερε ότι ο Αραούχο ήταν Μεξικανός υπήκοος που βρισκόταν παράτυπα στις ΗΠΑ και επιχείρησε να διαφύγει κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψή του.

Ο θάνατός του προκάλεσε διαδηλώσεις, σε μια περίοδο κατά την οποία η ομοσπονδιακή κυβέρνηση εντείνει τις επιχειρήσεις για την εφαρμογή της μεταναστευτικής νομοθεσίας σε ολόκληρη τη χώρα.