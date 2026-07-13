Φωτιά στη Λιβαδειά – Μεγάλη κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων

Φωτιά έχει ξεσπάσει στη Λιβαδειά και συγκεκριμένα σε αγροτοδασική έκταση κοντά στην Τοπική Κοινότητα Ταρσού.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για πυρκαγιά περίπου στις 17:30. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.
Ταυτόχρονα κινητοποιήθηκαν για συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις και υδροφόρες του δήμου Λεβαδαίων.
Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά εξελίσσεται μακρυά από οικίες ή υποδομές.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας, μεταβαίνει στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.