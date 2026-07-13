Φωτιά στη Λιβαδειά – Μεγάλη κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων

Μεγάλη αγροτοδασική πυρκαγιά ξέσπασε στη Λιβαδειά, κοντά στην Τοπική Κοινότητα Ταρσού, κινητοποιώντας άμεσα 40 πυροσβέστες με πεζοπόρες ομάδες, 9 οχήματα, 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, καθώς και υδροφόρες του δήμου Λεβαδαίων. Η πυρκαγιά βρίσκεται μακριά από οικίες ή υποδομές, ενώ Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας μεταβαίνει στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτιών της.

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Κοινωνία

ελικόπτερο - φωτιά - πυροσβεστική
φωτογραφία αρχείου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση κοντά στην Τοπική Κοινότητα Ταρσού στη Λιβαδειά.
  • Άμεσα κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη για την κατάσβεση.
  • Η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από οικίες ή υποδομές, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο μεταβαίνει για τη διερεύνηση των αιτίων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά έχει ξεσπάσει στη Λιβαδειά και συγκεκριμένα σε αγροτοδασική έκταση κοντά στην Τοπική Κοινότητα Ταρσού.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για πυρκαγιά περίπου στις 17:30. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες  με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Ταυτόχρονα κινητοποιήθηκαν για συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις και υδροφόρες του δήμου Λεβαδαίων.

Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά εξελίσσεται μακρυά από οικίες ή υποδομές.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας, μεταβαίνει στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

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