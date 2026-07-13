Χαλκιδική: Νεκρός 86χρονος σε παραλία της Νέας Προποντίδας

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Ένας 86χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία «Φλογητά» του δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική.

Αρχικά του παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη και στη συνέχεια διακομίσθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.